Un motocycliste de 21 ans a perdu la vie vendredi soir sur la route de l’Intyamon, à Enney (FR). Pour une raison encore inconnue, il s’est déporté sur la voie opposée avant de percuter une voiture. Malgré l’intervention des secours, le jeune homme est décédé sur place.

Un jeune homme de 21 ans meurt dans un accident à Enney

Un jeune homme de 21 ans meurt dans un accident à Enney

Luisa Gambaro Journaliste

Un motocycliste de 21 ans est décédé après avoir percuté une voiture sur la route de l’Intyamon à Enney (FR) le vendredi 29 mai vers 21h15, alerte la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Le jeune homme circulait en direction de Villars-sous-Mont lorsque, pour une raison encore inconnue, il a perdu «la maîtrise de son véhicule avant de se déporter sur la voie opposée et d’entrer en collision avec une voiture circulant en sens inverse», explique la police. Les agents sont rapidement arrivés sur les lieux de l'accident mais malgré une tentative de réanimation, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures.

Une ambulance et la Rega sont intervenues. De son côté, l'automobiliste, un homme de 44 ans, a été consulté par les ambulanciers mais n'a été que légèrement blessé. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances du drame et la route de l’Intyamon a été fermée durant quatre heures pour l’intervention.