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Interdit en Iran
Une satire iranienne décroche le Grand Prix 2026 du FIFF

Le Festival international du film de Fribourg 2026 a couronné la satire iranienne «Divine Comedy» d'Ali Asgari, dénonçant la censure dans son pays. La 40e édition établit un record avec plus de 51’193 entrées.
Publié: il y a 35 minutes
Le film Divine Comedy de l'Iranien Ali Asgari est décrit par le jury comme «pertinent dans un contexte géopolitique où s’accentuent la répression et l’érosion des libertés publiques».
Photo: FIFF
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) attribue son Grand Prix 2026 à la satire iranienne Divine Comedy. Cinq des douze longs métrages et trois des quinze courts de la compétition internationale ont été primés. La 40e édition signe un record d’affluence.

Le Grand Prix 2026 vient donc récompenser le réalisateur Ali Asgari. Son film, interdit par le ministre iranien de la culture, dépeint «l’absurdité de la bureaucratie et de la censure dans son pays d’origine», ont indiqué samedi les organisateurs à l'occasion de la cérémonie de clôture du festival.

Nouveau record d'affluence

Celle-ci a été ponctuée par la remise du premier Fribourg Cinema Award, prix à la carrière décerné à la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania. Le Special Jury Award honore pour sa part My Father’s Shadow du Nigérian Akinola Davies Jr. Au-delà, la fréquentation du FIFF atteindra un nouveau record en termes d’entrées officielles.

La marque précédente, celle de l'an dernier, se situait à 51’193 entrées en salles et visionnages en ligne. La 41e édition du FIFF se déroulera du 21 au 27 mars 2027.

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