Deux accidents bloquent la circulation sur l'A12 vers Bulle

La circulation est bloquée sur l'A12 en raison de deux accidents près de Bulle, rapporte 20 Minutes. Au moins une personne aurait été blessée, selon la police.

Luisa Gambaro Journaliste

Deux accidents sur l'A12 à la sortie de Bulle (FR) bloquent le trafic depuis 18h ce vendredi 15 mai, rapporte 20 Minutes. D'après la police, le premier carambolage s'est produit en direction de Vevey, le deuxième en direction de Fribourg.

Ces deux carambolages auraient fait au moins un blessé. La circulation est perturbée dans les deux sens. Pour les automobilistes se rendant à Fribourg depuis Vevey, il est conseillé de quitter l'autoroute à Bulle. En revanche, pour ceux qui se dirigent vers le Léman en direction de Fribourg, il est préférable de sortir à Rossens.