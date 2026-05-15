Deux accidents bloquent la circulation sur l'A12 vers Bulle

Luisa GambaroJournaliste
Deux accidents sur l'A12 à la sortie de Bulle (FR) bloquent le trafic depuis 18h ce vendredi 15 mai, rapporte 20 Minutes. D'après la police, le premier carambolage s'est produit en direction de Vevey, le deuxième en direction de Fribourg.
Ces deux carambolages auraient fait au moins un blessé. La circulation est perturbée dans les deux sens. Pour les automobilistes se rendant à Fribourg depuis Vevey, il est conseillé de quitter l'autoroute à Bulle. En revanche, pour ceux qui se dirigent vers le Léman en direction de Fribourg, il est préférable de sortir à Rossens.
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