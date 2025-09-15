DE
25 millions de francs
Des travaux de rénovation commencent à la gare de Fribourg

Les CFF lancent des travaux de rénovation à la gare de Fribourg, incluant le passage sous-voies est, une partie du bâtiment principal et les arcades. Ce projet de modernisation, estimé à 25 millions de francs, vise à améliorer la circulation.
Publié: 18:07 heures
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF continuent de rajeunir la gare de Fribourg. Ils entament les travaux de rénovation du passage sous-voies situé côté est, d’une partie du bâtiment principal, mais également des arcades. Les investissements de cette modernisation se montent à 25 millions de francs.

«L'objectif de ces travaux est d'optimiser la circulation des flux au sein de la gare et de créer des locaux commerciaux plus lumineux et plus spacieux», ont indiqué lundi les CFF.

Le chantier permettra également de moderniser les arcades de la gare, situées sous le quai, au nord du bâtiment principal. Par ailleurs, les façades et la toiture du bâtiment principal de la gare bénéficieront d’une rénovation complète. Six logements seront aussi rénovés ou créés dans les étages de l’édifice.

Jusqu'à mi-2029

«Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin de limiter les désagréments pour la clientèle», ont précisé les CFF. La première étape, qui débute fin septembre, se concentrera sur la zone située sous les voies 4 et 5 et s’étendra sur neuf mois, jusqu’en juin 2026. Les étapes suivantes se poursuivront jusqu’à mi-2029.

La gare de Fribourg avait déjà fait l'objet d'importants travaux de rénovation – notamment avec la création de quais plus longs et plus larges et de nouveaux accès. Le coût total des travaux avait été chiffré à 120 millions de francs lors de la fête d'inauguration il y a une année. Les CFF avaient alors informé que des travaux auraient encore lieu.

