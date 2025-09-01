Une visite de chantier s'est déroulée lundi à la gare de Lausanne, en présence du conseiller Albert Rösti, de la direction des CFF et des autorités lausannoises, vaudoises et genevoises. Les partenaires ont salué les progrès du chantier.

Après sa visite de la gare de Lausanne, Albert Rösti salue les progrès du chantier

Albert Rösti, la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite et le patron des CFF, Vincent Ducrot ont participé à la visite. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti s'est rendu lundi à la gare de Lausanne pour une visite du chantier. La direction des CFF et les autorités lausannoises étaient également présentes. Les travaux, qui ont débuté en 2021, progressent sur plusieurs fronts. Des zones clés du chantier ont été mises en lumière lors de la visite, ont communiqué les CFF lundi.

Une avancée majeure

La phase de creusement du sous-sol de la place de la Gare est en cours, avec une mise en service partielle prévue pour 2032. La construction du nouveau bâtiment et parking des Epinettes est bien avancée - environ 25 mètres au fond de la fouille - et devrait s'achever en 2027.

Quant au front sud de la gare, 40% des ancrages sont déjà installés. Une passerelle piétonne a également été construite pour maintenir le passage des voyageurs pendant la démolition de l'ancien parking. Elle a été mise en service le 25 août.