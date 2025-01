Le retard de plus de quatre ans dans les travaux de la gare de Lausanne a été causé par des divergences entre la Confédération et les CFF. Un nouveau rapport de la commission de gestion du Conseil national dénonce les couacs qui entourent le projet.

Le retard pris dans le chantier de la gare de Lausanne est du en partie à des divergences entre la Confédération et les CFF, selon une commission parlementaire. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Le retard dans les travaux de transformation de la gare de Lausanne est notamment dû à des divergences entre la Confédération et les CFF, selon la commission de gestion du Conseil national. Un rapport publié mardi pointe aussi une gestion en partie «lacunaire» des CFF. Le retard de plus de quatre ans pris par ce projet a des conséquences négatives pour les transports publics dans toute la Suisse romande, constate la commission de gestion du National dans un communiqué. La collaboration entre l'Office fédéral des transports et les CFF a été marquée pendant des années par des divergences et un manque de dialogue.

Autre critique de l'autorité de surveillance: les CFF n'ont pas exercé un contrôle interne suffisant des plans établis par les bureaux d'ingénieurs mandatés. La situation s'est globalement améliorée depuis 2023, selon la commission. Le Département fédéral des transports d'Albert Rösti doit suivre de près le dossier, recommande-t-elle encore. Les travaux doivent se terminer dans les délais prévus, soit à l'horizon 2037.