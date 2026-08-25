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Frappé par un ado
Le septuagénaire agressé à Sainte-Croix (VD) en juillet a succombé à ses blessures

L’homme de 72 ans grièvement blessé lors d’une altercation avec plusieurs jeunes à Sainte-Croix (VD) fin juillet est décédé. La police vaudoise a confirmé l’information révélée mardi par 20 Minutes. Une enquête est toujours en cours.
Publié: 14:30 heures
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Dernière mise à jour: 14:31 heures
Le septuagénaire avait été agressé par des jeunes alors qu'il participait à l'anniversaire de l'un de ses amis.
Photo: Shutterstock
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

L’homme de 72 ans grièvement blessé à Sainte-Croix (VD) dans la nuit du 28 au 29 juillet est décédé, révèle 20 Minutes. La police cantonale vaudoise a confirmé l’information au média, précisant qu’elle communiquerait officiellement sur cette affaire dans l’après-midi.

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Le septuagénaire avait été retrouvé inconscient devant un établissement public de la commune. D’après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, une altercation avait éclaté entre la victime et plusieurs jeunes. L’homme aurait reçu un coup avant de tomber lourdement au sol.

Ado de 14 ans en détention

Pris en charge par les secours dans un état grave, il avait été transporté au CHUV et placé dans le coma. Un adolescent français de 14 ans domicilié dans la région avait ensuite été placé en détention provisoire.

D’autres jeunes impliqués dans les faits ont également été identifiés et entendus. L’enquête, conduite sous l’autorité du Tribunal des mineurs, doit encore déterminer les circonstances exactes de l’altercation.

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