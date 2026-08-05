Un homme de 72 ans a été retrouvé inconscient le 29 juillet devant un établissement à Sainte-Croix. Son pronostic vital est engagé. Un adolescent français de 14 ans a été placé en détention provisoire.

Un homme tabassé par des jeunes retrouvé grièvement blessé à Sainte-Croix

Un homme tabassé par des jeunes retrouvé grièvement blessé à Sainte-Croix

Léa Perrin Journaliste Blick

Un homme de 72 ans a été retrouvé inconscient devant un établissement public au centre de Sainte-Croix mercredi 29 juillet. Son pronostic vital est engagé, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était impliquée dans un différend avec un groupe de jeunes individus. Peu après minuit, elle aurait été frappée avant de chuter lourdement au sol. L'homme a perdu connaissance et gisait inconscient à l'arrivée des secours, qui l'ont transporté à l'hôpital dans un état «jugé préoccupant».

Un ressortissant français âgé de 14 ans et domicilié dans la région a été identifié et entendu par les autorités. Le Tribunal des mineurs a ordonné son placement en détention provisoire. D'autres suspects ont été identifiés et entendus. Une instruction pénale est en cours.