La 66e Foire du Valais s’est achevée dimanche sur une affluence stable d’environ 250'000 visiteurs. Plus de 400 exposants ont participé à cette édition consacrée au cinéma.

ATS Agence télégraphique suisse

La Foire du Valais a refermé sa 66e édition sur une affluence stable à environ 250'000 personnes. Pendant dix jours, artisans, commerçants, entreprises, artistes, acteurs économiques, institutions et curieux ont cohabité.

Dimanche, les organisateurs ont salué l'approche conviviale et festive des participants pendant cette édition consacrée au cinéma. La rencontre a rassemblé plus de 400 exposants dont plus de 90% se sont dits très satisfaits.

La directrice générale Carole Moos, qui pilotait sa première Foire du Valais, a relevé la capacité de celle-ci à réunir tout en restant «humaine». Derrière les chiffres, «il y a surtout des milliers de discussions, de conseils, de contacts commerciaux et de rencontres», ajoute-t-elle.

Patrimoine immatériel valaisan

Cette édition était aussi la première depuis la reconnaissance de la Foire du Valais comme faisant partie du patrimoine immatériel du canton. Parmi les innovations, les organisateurs ont lancé le hackathon Hack VS.

Une quarantaine d'étudiants et représentants des entreprises ont participé en équipe. Les vainqueurs se sont confrontés aux défis de récupérer l'azote présent dans les eaux usées prises en charge par les stations d'épuration pour le convertir en un fertilisant agricole rentable.

Plus de 30 équipes ont également montré samedi le résultat de courts métrages tournés autour de la Foire du Valais. Le jury a récompensé «4AM PROD». Environ 400 personnes au total ont elles réussi le défi de se rendre aux dix jours de la Foire, contre 273 l'année dernière. Cette année, le cap des 9 millions de participants cumulés depuis 1960 a été atteint. La Foire du Valais aura lieu l'année prochaine du 1 au 10 octobre.