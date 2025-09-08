DE
Finances publiques
L'Etat de Fribourg économisera 405 millions en trois ans

Fribourg ajuste son plan d'assainissement des finances cantonales, réduisant l'objectif initial de 490 à 405 millions de francs. Le programme vise à équilibrer le maintien des services et la maîtrise budgétaire, avec de nouvelles mesures prévues pour 2027.
Le Conseil d'Etat fribourgeois a dit avoir pris ses décisions après "un examen minutieux des retours de consultation et après des discussions complémentaires avec divers interlocuteurs et partenaires" (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d’Etat fribourgeois finalise son programme d’assainissement des finances cantonales. Les mesures retenues apporteront des améliorations de quelque 405 millions de francs pour les trois prochaines années, contre un montant de 490 millions annoncé à fin avril.

Le programme doit «garantir le maintien de prestations de qualité, tout en freinant la croissance des charges et en augmentant les revenus», a résumé lundi l'exécutif. «Les mesures répartissent les efforts et respectent le principe de symétrie des sacrifices», a-t-il insisté.

Les réflexions «respectent et prolongent» la vision développée dans le plan gouvernemental de législature. Elles consistent à arrêter des «décisions pour répondre aux exigences actuelles, tout en renforçant la capacité de l’Etat à relever les défis futurs et garder la maîtrise des finances». De nouvelles propositions de mesures structurelles seront «probablement» mises en consultation en 2027. La première mouture du programme d'assainissement avait suscité la très vive opposition de la gauche et des syndicats.

