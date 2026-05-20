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Festival à Lausanne
Label Suisse dévoile une partie de son affiche 2026

Lausanne accueillera Label Suisse du 18 au 20 septembre 2026. Avec 65 concerts et des créations inédites, le festival promet une programmation riche en diversité musicale.
Publié: il y a 49 minutes
En tout, 65 concerts seront programmés dans dix lieux de la capitale vaudoise.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs de Label Suisse ont dévoilé mercredi les premiers noms de l'édition 2026, programmée du 18 au 20 septembre à Lausanne. Avec toujours le même objectif: offrir une image fidèle de la production musicale helvétique.

«Baroque et hip hop, yodel et électro, jazz d'avant-garde et pop lumineuse: la programmation de cette 12e édition est faite de contrastes et de rencontres», affirment les organisateurs dans un communiqué.

Dix-neuf cantons sont représentés dans la programmation, dont l'affiche complète sera dévoilée le 17 août. Quelques noms d'artistes et de groupes ont déjà été donnés, à l'instar d'Al-Walid, Andrina Bollinger, Elie Zoé, Meimuna, Simone Felber, Matthias Lincke, Il Concerto Intempestivo, Louis Matute Large Ensemble ou encore Ladunna.

Une première

Pour la première fois, Label Suisse présentera aussi une production originale. «Borderline», conçu par Nathalie Froehlich et Hook, verra la participation du quatuor à cordes de l'Ensemble Camerata Ataremac et du designer graphique Mero Uno.

Parmi les autres créations, «Encounter in motion» présentera une collaboration entre Lisette Spinnler, figure du jazz suisse, et la Haute école de musique de Lausanne (HEMU) et l'Institut jazz Hochschule für Musik Basel (FHNW).

Quant au Sinfonietta de Lausanne, il réinventera le bestiaire musical «dans une création à la fois ludique et poétique», indiquent encore les organisateurs.

En tout, 65 concerts seront programmés dans dix lieux de la capitale vaudoise.

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