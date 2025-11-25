La justice valaisanne prolonge la détention préventive d'un homme accusé du meurtre de sa compagne à Vouvry. Le Tribunal fédéral rejette son recours, citant un risque de fuite et de forts soupçons. Des antécédents de violence sont évoqués dans l'affaire.

La justice retient un homme soupçonné de féminicide en Valais

La justice valaisanne prolonge la détention préventive d'un homme accusé du meurtre de sa compagne à Vouvry. Photo: IMAGO/Future Image

La justice valaisanne a prolongé à juste titre la détention préventive d'un homme en prison depuis janvier. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral (TF) rejetant le recours de l'intéressé, accusé d'avoir tué sa partenaire.

Le 14 janvier dernier, l'homme a alerté les secours parce que sa compagne ne réagissait plus. Les secouristes ont trouvé dans l'appartement de Vouvry, la compagne de l'homme, âgée de 30 ans, inconsciente et blessée à l'arrière de la tête. Elle a succombé à ses blessures durant la nuit. Elle présentait en outre d'autres blessures.

Le TF soutient le point de vue du Tribunal cantonal valaisan, selon lequel il existe un risque de fuite chez le prévenu. Il existe également de forts soupçons qu'il ait infligé les graves blessures à la défunte.

Violences antérieures

«Sur la base de différents témoignages et de deux procès-verbaux de police, on peut supposer que le détenu avait déjà fait preuve de violence envers sa partenaire auparavant», a résumé le TF, dans son arrêt. Sa partenaire avait en outre qualifié une fois l'homme de jaloux et de très possessif.

Selon le jugement, l'homme est établi en Suisse où il est bien intégré. Sa famille vit toutefois à l'étranger et il a des contacts réguliers avec elle.