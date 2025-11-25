La justice valaisanne a prolongé à juste titre la détention préventive d'un homme en prison depuis janvier. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral (TF) rejetant le recours de l'intéressé, accusé d'avoir tué sa partenaire.
Le 14 janvier dernier, l'homme a alerté les secours parce que sa compagne ne réagissait plus. Les secouristes ont trouvé dans l'appartement de Vouvry, la compagne de l'homme, âgée de 30 ans, inconsciente et blessée à l'arrière de la tête. Elle a succombé à ses blessures durant la nuit. Elle présentait en outre d'autres blessures.
Le TF soutient le point de vue du Tribunal cantonal valaisan, selon lequel il existe un risque de fuite chez le prévenu. Il existe également de forts soupçons qu'il ait infligé les graves blessures à la défunte.
Violences antérieures
«Sur la base de différents témoignages et de deux procès-verbaux de police, on peut supposer que le détenu avait déjà fait preuve de violence envers sa partenaire auparavant», a résumé le TF, dans son arrêt. Sa partenaire avait en outre qualifié une fois l'homme de jaloux et de très possessif.
Selon le jugement, l'homme est établi en Suisse où il est bien intégré. Sa famille vit toutefois à l'étranger et il a des contacts réguliers avec elle.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
