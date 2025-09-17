En Suisse, 24 féminicides ont déjà été recensés en 2023, dépassant le bilan de 2022. Face à cette situation alarmante, 55 organisations exigent une action politique immédiate et des ressources accrues pour lutter contre la violence de genre.

La Suisse compte déjà plus de féminicides que pour toute l'année 2024

Cette année, 24 femmes et filles ont été victimes d'un féminicide en Suisse. Photo: Blaise Kormann

ATS Agence télégraphique suisse

Cette année, 24 femmes et filles ont été victimes d'un féminicide, soit déjà davantage que sur toute l'année 2024, dénoncent 55 organisations. Elles demandent davantage de ressources et une volonté politique accrue à tous les niveaux pour combattre la violence de genre. Pour les 55 organisations, la passivité de la majorité des parlementaires n'est plus acceptable, critiquent-elles mercredi dans un communiqué commun.

«Les politiques doivent enfin assumer la responsabilité de la sécurité des femmes dans ce pays. Il faut des moyens financiers suffisants pour les dispositifs de protection, la prévention et la poursuite pénale», souligne Tamara Funiciello, co-présidente des Femmes socialistes.

Les 55 organisations – dont Campax, Brava, Frieda, les Femmes socialistes et la Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein – ont donc adressé un courriel à l'ensemble des parlementaires au niveau national, à une grande partie des députés cantonaux ainsi qu'aux membres des législatifs des villes de Zurich, Berne, Genève, Lausanne et Saint-Gall. Cela représente un total de 2469 personnes.