Au menu de ce mardi 16 septembre: les féminicides en Suisse, UBS et les Etats-Unis, la polémique des centrales hydroélectriques, le débat urgent à l'ONU et pour finir la fraude à l'AOC Valaisan.

La majorité des féminicides sont commis par des hommes suisses

La majorité des féminicides sont commis par des hommes suisses

En Suisse, les victimes de féminicides sont deux fois plus élevées par rapport à la population qu'en Espagne. Photo: Shutterstock

Que nous réserve l'actualité suisse ce mardi 16 septembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des news qui vont compter. C'est parti:

1 Féminicides: la Suisse loin derrière l’Espagne et l’Angleterre

La Suisse se situe dans la moyenne internationale en matière de féminicides, rapportent les journaux de CH-Media. L'année dernière, quatre femmes par million d'habitantes ont été victimes de féminicides dans notre pays. 61% des auteurs de féminicides en Suisse au cours des 15 dernières années étaient des Suisses et 39% des étrangers. En Allemagne, le nombre de féminicides est deux fois plus élevé. En Espagne et en Angleterre, le nombre de victimes est deux fois moins élevé qu'en Suisse. Madrid a investi massivement dans des programmes de protection, ce qui a fait reculer le nombre de féminicides, écrivent les journaux de CH-Media.

2 UBS se mure dans le mutisme

L'UBS serait en train de tâter le terrain aux Etats-Unis. Des dirigeants de la banque ont rencontré des représentants du gouvernement du président Donald Trump et planifié des mesures en vue d'un éventuel départ de la Suisse, selon le New York Post, repris par Blick. Interrogé par la «Neue Zürcher Zeitung», un porte-parole d'UBS a renvoyé aux déclarations de son directeur général Sergio Ermotti. Ce dernier a déclaré que la grande banque souhaitait «continuer à opérer depuis la Suisse en tant que banque mondiale prospère».

3 Les centrales hydroélectriques divisent les Chambres

Le droit de recours des organisations environnementales contre les seize projets de centrales hydroélectriques, que le peuple a validés dans les urnes l'an dernier, divise les Chambres. Alors que le National a validé un compromis, le Conseil des Etats n'en veut pas, préférant exclure tout recours. Il doit se prononcer à nouveau mardi. Le compromis, à savoir que les recours ne doivent être possibles que s'ils sont déposés conjointement par trois organisations, pourrait cette fois passer la rampe. Outre la gauche et une partie du Centre, l'UDC pourrait le soutenir. Le ministre de l'Energie Albert Rösti défend aussi ce compromis, craignant sinon un référendum, qui menacerait tout le projet visant à accélérer les procédures d'autorisation pour les énergies renouvelables.

4 A Genève, l’ONU se penche sur les frappes israéliennes

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit ce mardi à Genève en débat urgent après les frappes israéliennes contre le Qatar. L'Etat hébreu a dénoncé par avance cette discussion et toute résolution qui pourrait être approuvée.

5 Fraude à l’AOC: Cédric Flaction bientôt fixé sur son sort

Deux mois et demi après son procès en deuxième instance, Cédric Flaction connaîtra, mardi matin, le verdict du Tribunal cantonal valaisan. En première instance, en septembre 2024, l'encaveur avait écopé de 42 mois ferme pour fraude à l'AOC Valais.