L'association Initiative Phoenix a été créée pour soutenir les soins médicaux aux grands brûlés et promouvoir la collaboration entre spécialistes.

Cinq mois après le drame de Crans-Montana, une initiative en faveur des grands brûlés

Cinq mois après le drame de Crans-Montana, une initiative en faveur des grands brûlés

ATS Agence télégraphique suisse

Une association voit le jour, cinq mois après le drame de Crans-Montana. Intitulée Initiative Phoenix, celle-ci vise à soutenir les activités et l'innovation médicale dans le domaine des soins aux grands brulés.

L'association s'est également fixée comme buts de promouvoir et de faciliter la coopération et la collaboration entre médecins spécialistes dans le domaine des soins aux grands brûlés, et de soutenir toute activité scientifique, humanitaire ou sociale pour les victimes d'accidents graves, donc pas seulement en lien avec l'incendie du 1er janvier dernier.

Ressortissant belge installé à Crans-Montana et spécialiste en chirurgie plastique, le Dr. Johannn Wary en a pris la présidence. «L’idée de ce projet m’est venue après le drame de Crans-Montana. J’habite à 50 mètres du lieu du bar et j’opère à la clinique, en face du bar «Le Constellation», résume-t-il.

Des praticiens belges et suisses

L'ancien chef étoilé Didier de Courten en est le vice-président. L'association Initiative Phoenix compte huit personnes au sein de son comité. «Nous avons tous été extrêmement touchés dans nos cœurs, dans notre chair», explique le chef. «J’ai aussi des enfants et des petits-enfants qui auraient pu être là-bas au moment du drame. Certains de mes collaborateurs ont aussi été directement impactés. En tant qu’hôtelier-restaurateur, j’ai pris conscience qu’une telle situation peut se produire et j’ai choisi d’amener ma pierre à l’édifice à cette association.»

Six médecins belges et suisses forment, eux, un comité scientifique. Il s'agit, notamment, de praticiens du CHUV, dont le chef de service de chirurgie plastique, le Professeur Yves Harder. Ces experts ont répondu à l'appel du Prof. Benoît Lengelé de l'hôpital de Louvain, nommé chevalier par le roi de Belgique, Albert II, en 2009. L'homme est considéré comme l'un des pionniers mondiaux de la chirurgie réparatrice.

Médecins bénévoles

«L'idée était de réunir un panel scientifique en chirurgie plastique et pour tout type de chirurgie utile pour les lésions qui nous occupe. Ce comité médical est appelé à grandir», résume Johann Wary. «Aucun médecin ne percevra d'honoraires. Etre bénévole est un prérequis pour faire partie de ce comité médical.»

«Les équipes belges qui ont soigné les blessés de Crans-Montana à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek et à Loverval ont manifesté leur intérêt à nous rejoindre», indique l'association.

Premiers contacts informels

Concrètement, l’idée de la démarche est d’émettre des conseils aux victimes et à leurs proches après des discussions entre spécialistes et de présenter des recommandations thérapeutiques qui pourront, alors, être suivies ou non, sans obligation. «Notre association se veut une main tendue, experte et désintéressée pour ceux qui en ont le plus besoin», souligne le praticien belge. Et de préciser: «nous avons déjà eu des contacts informels avec trois familles suisses.»

Le comité de l'initiative Phoenix vise également à mettre sur pied un colloque scientifique international annuel, à Crans-Montana, sur la thématique des grands brulés. Une première édition pourrait se tenir au cours du premier trimestre 2027.

Recherches de fonds

Une levée de fonds permettra également de financer des bourses. Elles s’adresseront aux doctorants désireux de travailler sur des thèses scientifiques dans le domaine des soins aux grands brulés. Une partie du mécénat pourrait également servir, le cas échéant, à une aide supplémentaire aux familles pour certains coûts qui ne seraient pas pris en compte par les assurances.

Dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation», d'autres initiatives privées ont déjà été lancées, notamment par l'entourage de certaines victimes. L'Etat du Valais a, lui, constitué la fondation Beloved, créée pour venir en aide aux victimes du sinistre de Crans-Montana, dont la présidente est l'ancienne conseillère fédérale, Doris Leuthard.