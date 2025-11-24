DE
FR

Expulsion du territoire suisse
Peines de prison ferme pour les «Frères de Genève» qui soutenaient l'EI

Deux hommes, accusés de soutien à l'Etat islamique, ont été condamnés lundi à des peines de 30 et 53 mois de prison. L'un d'eux sera également expulsé du territoire helvétique.
Publié: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès des «Frères de Genève». (archives)
Photo: PABLO GIANINAZZI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal pénal fédéral a condamné lundi les deux «Frères de Genève» à des peines de 30 et 53 mois de prison pour soutien à l'Etat islamique (EI). En revanche, il les a acquittés de l'accusation de participation à l'organisation kosovare des «Frères de Viti».

Le premier prévenu écope de 30 mois de prison, dont 15 avec sursis, et d'une peine pécuniaire de 120 jours-amendes à 30 francs avec sursis également. Ce ressortissant kosovar est expulsé du territoire suisse pour 5 ans. Son coaccusé est condamné à 53 mois de prison ferme et à 15 jours-amendes à 30 francs avec sursis. Double national suisse et macédonien, il ne peut pas être expulsé.

Possibilité de faire appel

La détention subie avant jugement, soit 1181 jours, est déduite des condamnations. Le Kosovar étant resté 149 jours de trop derrière les barreaux, la Confédération lui versera une indemnité de 13'410 francs à titre de réparation du tort moral. Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

A lire aussi
Les «Frères de Genève» n'auraient eu aucune intention terroriste
Leur avocat monte au créneau
Les «Frères de Genève» n'auraient eu aucune intention terroriste
Soupçonné de préparer un attentat, un apprenti reste en détention
Risque de fuite
Soupçonné de préparer un attentat, un apprenti reste en détention
Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus