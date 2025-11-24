DE
FR

Risque de fuite
Soupçonné de préparer un attentat, un apprenti reste en détention

Un jeune qui souhaitait combattre pour Allah et mourir comme un martyr avait été arrêté cet été. Le Tribunal pénal fédéral a prolongé sa détention. Il devrait être inculpé au début de l'année prochaine.
Publié: 12:32 heures
|
Dernière mise à jour: 12:33 heures
Partager
Écouter
La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est motivée par les risques de fuite du suspect.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un apprenti soupçonné de préparer un attentat reste détenu jusqu'au début du mois de décembre au moins. Le Tribunal pénal fédéral déboute le jeune recourant qui entretenait des contacts sur les réseaux sociaux avec des sympathisants présumés de l'Etat islamique.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirme les soupçons graves et le risque de fuite dans une décision publiée lundi. Double national suisse et turc, le recourant a commencé à s'intéresser à l'idéologie salafiste en septembre 2022. Il discutait avec d'autres sympathisants présumés de l'Etat islamiste (EI) sur des chats et s'est procuré un couteau.

A lire aussi
«Au printemps, nous avons pu déjouer un attentat terroriste présumé»
Interview
Quelles menaces pour la Suisse
«Au printemps, nous avons pu déjouer un attentat terroriste présumé»
Le Suisse qui dirigeait une agence de presse pour l'État islamique
Propagande terroriste
Le Suisse qui dirigeait une agence de presse pour l'État islamique

Il aurait demandé en particulier à ses interlocuteurs si la religion lui permettait de foncer dans la foule avec une voiture ou de poignarder des gens au hasard, même si des musulmans pouvaient figurer parmi les victimes. Selon son journal, il voulait combattre pour Allah et mourir comme un martyr.

Perquisition et incarcération

Le profil en ligne de l'apprenti a été signalé au mois de mai à l'Office fédéral de la police (Fedpol). En juin, une perquisition a été menée au domicile de sa famille. Par la suite, le jeune homme a été interrogé avec son frère et placé en détention préventive. Depuis, cette mesure a été prolongée une fois pour trois mois.

Comme l'indique la cour dans sa décision, l'enquête devrait être bientôt achevée, avec une inculpation de l'apprenti prévue pour le début de l'année prochaine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus