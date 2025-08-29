Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté et incarcéré à Lausanne pour sa participation aux émeutes du quartier de Prélaz. Accusé de violences et d'incendies, il a été identifié grâce à des images et a «reconnu les faits», communique la police vendredi.

Incarcéré par la police, un jeune de 19 ans passera devant la justice après les émeutes de Lausanne

La police l'a identifié sur des images

Le jeune homme de 19 ans est accusé d'avoir lancé des incendies et tiré des coups de mortier. Photo: keystone-sda.ch

Léo Michoud Journaliste Blick

Sa participation aux émeutes du quartier de Prélaz aura des conséquences. La police lausannoise indique avoir interpellé et incarcéré un jeune homme de 19 ans à la suite d'une enquête, conduite par le Ministère public et menée par la police judiciaire de Lausanne.

Dans son communiqué, la police décrit le jeune adulte est décrit comme un fauteur de troubles. «Ce dernier, présent lors des deux manifestations (ndlr: du 24 et du 25 août dernier), s’est joint aux violences collectives contre des personnes et des biens, notamment en se faisant l’auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers», détaillent les forces de l'ordre.

Reconnu sur des images

Le jeune homme est originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise. Blick a demandé à la police si le jeune prévenu habitait le quartier de Prélaz: «Non, il vient de la région lausannoise», a répodu le porte-parole. Il a été «reconnu grâce à l’imagerie», précise le communiqué, et arrêté le samedi 26 août à 23h15. Après son interpellation, il a été auditionné par les inspecteurs de la police judiciaire et «a reconnu les faits». La police précise qu'il ne fait pas partie des 6 personnes interpellées précédemment.

Il se trouve actuellement en détention provisoire à la demande du Ministère public. «En l’état, il est prévenu des infractions d’émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises en attroupement, de dommages à la propriété commis en attroupement et d’infraction à la Loi sur les explosifs notamment», liste le communiqué.

Le corps de police conclut en indiquant que «les investigations se poursuivent» et que «d’autres interpellations auront lieu prochainement».

