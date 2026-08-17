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Entre canicule et grèves
La majorité des élèves romands retournent en classe ce lundi

La rentrée scolaire 2026-2027 débute ce lundi en Suisse romande, avec des effectifs en hausse dans le canton de Vaud. La canicule et l'intelligence artificielle figurent parmi les défis majeurs de cette nouvelle année.
Publié: 09:56 heures
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Dernière mise à jour: 10:00 heures
A Genève. la rentrée est perturbée par la grève de la fonction publique.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une majorité d'élèves romands retrouvent les bancs de l'école lundi. C'est notamment le cas dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Genève, du Jura et la partie francophone du canton de Berne, ainsi que dans le Haut-Valais.

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Les élèves du Valais romand feront leur rentrée jeudi et les jeunes Fribourgeois le 27 août. En Suisse alémanique, les écoliers ont déjà repris les cours dans la majorité des cantons. Dans huit cantons, dont celui de Zurich, les élèves reprennent toutefois aussi lundi. Les Tessinois fermeront la marche le 31 août.

Dans le canton de Vaud, 135'995 élèves font leur rentrée lundi, soit 1053 de plus que l'année passée. Ils seront 99'295 dans les établissements de l'école obligatoire et de la pédagogie spécialisée. A ce chiffre viennent s'ajouter environ 36'700 apprentis et gymnasiens. Les directions de plus de 140 lieux de formation comptent actuellement 15'124 enseignants pour près de 6500 classes.

La canicule au cœur des préoccupations

La rentrée 2026-2027 est notamment marquée par les préoccupations liées à la canicule. Face aux températures extrêmes, qui ont conduit à des fermetures de classes dans 27 établissements en juin, le canton de Vaud veut renforcer son dispositif.

Une cartographie sera établie afin d'identifier les classes et les locaux les plus touchés par la chaleur dans les 700 bâtiments et environ 6500 classes du canton. Des tests seront réalisés dans des classes du postobligatoire avec des ventilateurs de plafond afin de déterminer s'ils offrent une solution durable et efficace.

Cette préoccupation est largement partagée par le Syndicat des enseignant.es romand.es (SER) et son pendant alémanique LCH. Ils ont récemment alerté sur les conséquences que la chaleur pouvait avoir dans l'apprentissage des enfants.

Selon eux, il n'est plus possible de se contenter de mesures d'urgence prises au coup par coup lors des vagues de chaleur. Les syndicats veulent désormais engager une «réflexion de fond» avec les autorités communales et cantonales sur l'état et l'avenir du patrimoine scolaire.

Maîtriser l'IA

Dans le canton de Vaud, l'autre préoccupation majeure de la rentrée concerne l'intelligence artificielle (IA) générative. Les services du ministre de l'éducation Frédéric Borloz veulent accompagner l'utilisation de cette technologie, en formant élèves et enseignants à son utilisation, mais aussi à ses enjeux et à ses impacts, notamment environnementaux.

Une priorité partagée par le canton de Neuchâtel, qui ne vise ni une interdiction totale, ni une promotion sans réserve. Des usages ciblés et transparents sont privilégiés «lorsque l'IA apporte une réelle plus‐value pédagogique et sans se substituer aux apprentissages».

Dans le canton de Neuchâtel, 19'793 élèves et 2038 enseignants font leur rentrée scolaire lundi. Si le nombre total d'écoliers reste stable, les élèves en classes spéciales ou d’accueil sont en nette augmentation (+9%) par rapport à la rentrée scolaire 2025-26.

Rentrée perturbée à Genève

A Genève, le nombre d'élèves reprenant le chemin de l'école n'est pas encore connu. La rentrée risque d'être perturbée par la grève de la fonction publique annoncée depuis début juillet. Toutes les écoles restent cependant ouvertes et les cours sont assurés par le personnel non-gréviste. Un service d'accueil minimum est garanti.

La fonction publique est très remontée contre les mesures d'économies déjà en place et celles qui seront annoncées le 17 septembre lors de la présentation du projet de budget 2027 et du plan financier quadriennal.

La rentrée scolaire dans le canton du Jura revêt quant à elle un caractère inédit. Quelque 800 élèves et une centaine d'enseignants prévôtois vont rejoindre le système jurassien après l'arrivée de la Ville de Moutier le 1er janvier 2026.

Les effectifs augmentent de 798 élèves, soit une progression de 539 élèves au primaire et de 259 au secondaire. Sans tenir compte de l'arrivée des écoliers prévôtois, l'effectif de l'école obligatoire jurassienne reste stable, avec une hausse de 22 élèves. Le problème de l'absentéisme et l'orthographe figurent parmi les grandes priorités de l'année.

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