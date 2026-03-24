Deux hommes seront jugés à Genève pour un rodéo mortel en juillet 2023. Leur course à grande vitesse a tué une cycliste de 31 ans et blessé un automobiliste.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes accusés d'avoir tué une cycliste de 31 ans à la suite d'un rodéo routier en été 2023 seront jugés par le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont poursuivis pour meurtre, tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et violation des règles de la circulation routière.

Le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel d'un acte d'accusation à l'encontre de ces deux individus, indique-t-il mardi dans un communiqué. Il est reproché à ces deux hommes, âgés de 22 et 33 ans au moment des faits, d'avoir participé à un rodéo urbain le 22 juillet 2023, peu avant 2h00, entre le quai Wilson et la rue de Lausanne.

Selon l'acte d'accusation de la procureure Olivia Dilonardo, les conducteurs circulaient à des vitesses élevées sur les quais et ont procédé à des dépassements téméraires. Leur vitesse était comprise entre 142 et 148 km/h, quand le conducteur de 33 ans a violemment percuté la cycliste qui traversait la chaussée. La femme était décédée sur le coup.

Après le choc, le véhicule du prévenu a heurté une autre voiture qui arrivait normalement en sens inverse. Cet automobiliste a été légèrement blessé. A Genève, le Tribunal correctionnel est compétent lorsque le Ministère public entend requérir des peines privatives de liberté supérieure à deux ans mais ne dépassant pas les dix ans.