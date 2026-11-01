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Drame du Constellation
L’exécutif de Crans-Montana risque la mise sous tutelle financière

Un avocat demande une régie partielle de l'exécutif de Crans-Montana après l'incendie du Constellation. Les finances de la commune, jugées insuffisantes, pourraient être investiguées par le Conseil d'Etat valaisan.
Publié: il y a 16 minutes
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Selon la plainte adressée au Conseil d'Etat valaisan, le coût total pour la commune pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de francs.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Face à l'incertitude financière liée aux éventuelles conséquences civiles suite à l'incendie du Constellation, un avocat de plusieurs victimes demande la mise sous régie partielle de l'exécutif de Crans-Montana. Il veut aussi une enquête sur les finances communales.

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«Nous sommes partis des comptes publics pour l’analyse dont l’issue est claire: la commune n’a pas les moyens d’assumer son éventuelle responsabilité», a indiqué à Keystone-ATS Sébastien Fanti. L'avocat confirmait une information du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung.

Selon la plainte adressée au Conseil d'Etat valaisan, le coût total pour la commune pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de francs. L’effort annuel de 5 millions de francs, projeté dans le budget communal, n'est donc pas suffisant. L'avocat veut une enquête officielle sur les finances de Crans-Montana, assortie d'instructions.

La plainte comprend aussi une demande pour une mise sous régie partielle de l'exécutif, limitée aux conséquences financières et juridiques de l'incendie. Selon l'avocat, il faut agir vite, car le budget 2027 de la commune doit être adopté le 20 décembre prochain.

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