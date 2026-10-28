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«Décompensation psychique aiguë»
Jessica Moretti ne sera pas confrontée à son mari, son audition annulée

Jessica Moretti ne sera finalement pas entendue le 2 novembre dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du Constellation. Selon la RTS, les procureures ont renoncé à son audition en raison de son état psychologique et des risques liés à une confrontation avec son époux.
Publié: il y a 3 minutes
Trop «fragile», Jessica Moretti ne sera pas confrontée à son époux lors d'une audition le 2 novembre prochain.
Photo: AFP
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Solène MonneyJournaliste Blick

Jessica Moretti ne sera finalement pas entendue lors d'une audition de confrontation le 2 novembre à Sion dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana, révèle la RTS. La patronne de l'établissement craint de se retrouver face à son époux, Jacques Moretti, poursuivi pour des violences à son encontre. Les deux procureures chargées du dossier ont décidé de renoncer à son audition. Seul son mari sera donc interrogé.

«Décompensation psychique aiguë»

Cette décision intervient après la transmission aux procureurs, le 26 octobre, d'une attestation psychothérapeutique par les avocats de Jessica Moretti. Dans ce document, consulté par la RTS, une psychologue décrit un état de «fragilité psychique particulièrement important». La patronne du Constellation souffrirait notamment d'un stress post-traumatique aigu lié à l'incendie du 1er janvier, aggravé par les violences présumées de son conjoint.

Selon la spécialiste, une confrontation avec Jacques Moretti, que son épouse n'a pas revu depuis les faits présumés, pourrait provoquer une «décompensation psychique aiguë». Elle recommande donc de reporter l'audition.

Jessica Moretti voulait se présenter

Les avocats de Jessica Moretti avaient pourtant indiqué que leur cliente souhaitait poursuivre sa collaboration avec la justice. Ils demandaient simplement la possibilité de faire des pauses durant son interrogatoire, compte tenu de son état de santé.

Les procureures ont finalement écarté cette solution. Jacques Moretti, actuellement en détention provisoire dans le cadre de la procédure pour violences envers son épouse, sera ainsi le seul à répondre à leurs questions le 2 novembre.

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