DE
FR

Des navettes prévues
Des travaux à Pâques perturberont les lignes de tram 12 et 17

À Genève, les trams 12 et 17 seront perturbés par des travaux au Rond-Point de Rive du 3 au 6 avril. Les TPG prévoient des navettes pour remplacer les trajets interrompus.
Publié: il y a 6 minutes
Les TPG interrompent les trams 12 et 17 pendant quatre jours à Pâques pour remplacer des voies à Rive.
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Transports publics genevois (TPG) effectueront pendant la période de Pâques des travaux qui auront un impact sur les lignes de tram 12 et 17. La circulation des trams sera interrompue du vendredi 3 avril jusqu'au lundi 6 avril. Des navettes de remplacement sont prévues.

Les travaux visent à remplacer des voies dans le secteur du Rond-Point de Rive. Un service de navettes sera mis en place sur la ligne 12 entre Grange-Canal et Plainpalais, indiquent jeudi les TPG dans un communiqué. En dehors de ce tronçon, le tram circulera normalement.

Pour la ligne 17, le tram circulera normalement entre Annemasse et Grange-Canal. De là, des navettes iront jusqu'à Plainpalais. Les arrêts entre Grange-Canal et Lancy-Pont-Rouge ne seront pas desservis. Mais il y a la possibilité de prendre la ligne 15 entre Plainpalais et Lancy-Pont-Rouge, selon les TPG.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus