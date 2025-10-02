DE
«Plus efficaces»
Dans les transports, des contrôleurs en civil surprennent les voyageurs

D'après «20 Minutes», des agents en civil ont récemment surpris plusieurs passagers lors de contrôles de billets dans des trains et des bus. Pourtant, cette méthode n'est pas nouvelle.
Publié: il y a 18 minutes
Ces contrôles se déroulent plus souvent dans les trains régionaux, où la présence d’agents n’est pas systématique.
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ceux-là, on ne les avait pas vu venir. Comme le rapporte «20 Minutes» ce jeudi 2 octobre, des agents en civil ont récemment surpris de nombreux passagers dans des trains et des bus au moment du contrôle des billets.

Un habitué du train régional Lausanne-Vallorbe confie au média romand son étonnement lorsque que trois personnes en civil ont commencé à vérifier les billets des usagers. Il raconte avoir d'abord cru à une arnaque, jusqu'à ce que les contrôleurs lui montrent leur badge.

La chasse aux resquilleurs

Si la surprise était partagée, les CFF précisent néanmoins que cette méthode existe pourtant depuis plus de 20 ans. Selon Jean-Philippe Schmidt, porte-parole de l'entreprise ferroviaire, ces contrôles dits «sporadiques» sont plus fréquents dans les trains régionaux, où les agents ne sont pas systématiquement présents.

Les CFF affirment en outre que les contrôles sont «plus efficaces» lorsqu’ils sont faits de façon aléatoire par plusieurs contrôleurs. Efficaces au sens où cela réduirait la fraude, un problème qui coûte environ 200 millions de francs par an aux entreprises de transports publics. Une enquête de moneyland.ch révèle par ailleurs que près de 40% des personnes interrogées ont déjà voyagé sans billet au moins une fois, et 27% plusieurs fois.

