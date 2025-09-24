DE
FR

Juste avec le Swisspass
Vers la fin du billet de train en papier? Les CFF adaptent leurs services

Les abonnés demi-tarif ou de parcours peuvent désormais charger leurs billets CFF sur leur Swisspass via les distributeurs, même sans smartphone, comme le rapporte Blue News. En ligne, cette option reste indisponible.
Publié: 11:59 heures
Les distributeurs CFF permettent maintenant de charger un billet directement sur le Swisspass, sans passer par un ticket papier.
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Voyager sans ticket ni téléphone portable est maintenant possible! Depuis peu, les voyageurs disposant d’un abonnement demi-tarif ou de parcours peuvent se passer de billet papier, et ce, même sans smartphone. Comme le rapporte Blue News ce mardi 23 septembre, une mise à jour des distributeurs de billets CFF permet aux usagers de charger leur billet directement sur leur Swisspass. 

Pour utiliser ladite carte comme support, il suffit de la placer sous le scanner de l’automate, situé sous l’écran tactile. Jusqu’ici, ce lecteur ne servait qu’à vérifier la validité des abonnements. Lors d’un contrôle, le passager peut donc présenter soit sa carte Swisspass, soit un QR code via son smartphone, s’il en possède un. Ce service vise particulièrement les clients sans téléphone mobile, comme les enfants ou les personnes âgées. 

D'autres options en suspens

Une autre fonction, que les usagers réclament depuis longtemps, continue de se faire attendre: celle de pouvoir charger un billet acheté sur le site sbb.ch directement sur leur Swisspass. Une modalité qui ne devrait pas arriver de si tôt, car les CFF partent du principe que la majorité des utilisateurs de sbb.ch possèdent un smartphone, comme le confirme Moritz Weisskopf, porte-parole de l'entreprise ferroviaire.

Autre demande: les titulaires d’un abonnement général ne peuvent toujours pas charger un changement de classe sur leur Swisspass en raison d’une erreur de programmation. Mais ce problème devrait être résolu d’ici fin octobre, assurent les CFF.

