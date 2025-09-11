DE
Les passagers en furie
Cette astuce des trains belges pour être à l'heure ferait paniquer les CFF

Les conducteurs de trains belges ont tendance à sauter des arrêts pour assurer leur ponctualité. Les passagers ne sont pas toujours informés de ce changement d'itinéraire. Le ministre de la Mobilité et le Syndicat des Cheminots confirment cette pratique.
Publié: il y a 19 minutes
Un passager dans la gare de Bruxelles-Nord, au début d'une grève de la SNCB, le 12 janvier 2025, à Bruxelles. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Belga
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

La ponctualité des trains en Suisse est décidément difficile à égaler, mais les trains belges ont quand même essayé. Pour arriver en gare à l'heure prévue, il arrive aux conducteurs de sauter un arrêt, laissant les passagers sur le quai confus et les personnes à bord frustrées de ne pas pouvoir descendre, rapporte le média belge «Het Nieuwsblad». 

Au mois d'août 2025, 93% des trains ont été ponctuels, un réel progrès par rapport au mois d'août 2024. Mais pour arriver à ces bons résultats, il semble que certains conducteurs aient reçu l'ordre de tricher et d'ignorer certains arrêts pour rattraper leur retard. 

Le ministre est au courant

Comble du désarroi: les passagers ne sont pas toujours prévenus que leur arrêt ne sera pas desservi. Ils doivent donc descendre au prochain et attendre le train allant en sens inverse. Pour les voyageurs restés sur le quai, il ne leur reste qu'à attendre le train suivant. 

Le Syndicat Indépendant des Cheminots (SIC) confirme cette pratique auprès du média belge et précise que cette pratique se répand de plus en plus au sein de la SNCB.

De son côté, le ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés) a également confirmé cette pratique, mais affirme que les conducteurs ne recourent à cette méthode que très rarement.

