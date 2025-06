La compagnie ferroviaire Eurostar prévoit d'acheter de nouveaux trains, capables de rouler sous le tunnel de la Manche. Le but? Offrir de nouvelles liaisons, y compris au départ de la Suisse.

Les Suisses pourront prendre le train en direction de Londres et Amsterdam

Les Suisses pourront prendre le train en direction de Londres et Amsterdam

Genève se verra offrir de nouvelles liaisons ferroviaires avec de grandes villes européennes (Image d'illustration). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La compagnie ferroviaire Eurostar, filiale de la SNCF, a annoncé mardi son intention d'ouvrir de nouvelles destinations «au début des années 2030» avec deux liaisons Londres-Genève et Londres-Francfort, plus une autre entre Amsterdam et Genève, grâce à l'arrivée de nouveaux trains.

Eurostar a prévu d'acquérir jusqu'à 50 nouveaux trains aptes à rouler dans le tunnel sous la Manche d'ici 2030, et s'est fixé comme objectif de transporter 30 millions de passagers par an d'ici la fin de la décennie.