La Suisse est championne d'Europe du transport ferroviaire, selon un rapport du Litra. Avec un record de 5,99 milliards de passagers-kilomètres au deuxième trimestre 2025, les Suisses utilisent le train plus que tout autre pays européen.

En Suisse, même les conseillers fédéraux prennent régulièrement le train. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

En Europe, la population suisse est celle qui utilise le plus le train pour se déplacer. C'est l'une des conclusions du rapport «Transports en chiffre 2025» publié par le Service d'informations pour les transports publics (Litra).

Dans aucun autre pays européen, le taux de personnes qui a utilisé les transports publics ferroviaires n'est aussi élevé qu'en Suisse, indique mardi le Litra dans un communiqué. Les chiffres nationaux avec un record absolu de 5,99 milliards de passagers-kilomètres au deuxième trimestre 2025, mettent en évidence le fait que la Suisse est le pays du rail «par excellence», note le rapport.

Troisième dans le transport de marchandises

Si la Suisse est imbattable dans le transport ferroviaire de voyageurs, la donne est différente pour le trafic de marchandises. En 2023, près de 34% des marchandises ont été transportées sur le rail en Suisse, ce qui en fait le troisième pays européen. Seule la Lettonie (44%) et la Lituanie (39,1%) ont fait mieux.

Au niveau du transport régional de voyageurs (TRV), le Litra souligne qu'il a augmenté son efficacité de plus de onze points de pourcentage. Selon les auteurs, il s'agit d'un signal fort, d'autant que le TRV constitue environ un tiers de l’ensemble des prestations de transports publics en Suisse.

Enfin, le Litra indique que le trafic est responsable d’environ un tiers de la consommation d’énergie et d’environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. La majeure partie des émissions nationales dues aux transports est imputable à la route. De plus, le transport ferroviaire ne nécessite qu’un dixième de la surface utilisée par le transport routier.