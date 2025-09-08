Une grève d'agents du métro londonien pour de meilleurs salaires paralyse lundi la circulation dans le «Tube» de la capitale britannique, perturbant les déplacements de millions de personnes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Grève des agents du métro de Londres, qui exigent de meilleurs salaires

Grève des agents du métro de Londres, qui exigent de meilleurs salaires

La grève dans le métro londonien perturbe les déplacements de millions de personnes. Ici, la station de Liverpool Street. (Archive) Photo: Tolga Akmen

ATS Agence télégraphique suisse

Une grève d'agents du métro londonien pour de meilleurs salaires paralyse lundi la circulation dans le «Tube» de la capitale britannique, perturbant les déplacements de millions de personnes, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'opérateur Transport for London (TfL), qui gère le métro, avait prévenu qu'il y aurait peu ou aucun service entre lundi et jeudi sur l'ensemble des 11 lignes.

Lancée à l'appel du syndicat des transports RMT, cette grève concerne les conducteurs, agents de signalisation et de maintenance. Elle vise à réclamer de meilleurs salaires, mais aussi une réduction du temps de travail. Les bus et certaines lignes spécifiques, comme la récente Elizabeth Line, ne sont pas concernés.

La population fâchée

«C'est vraiment pénible», raconte Lauren, 53 ans, une employée administrative dans la construction, qui dit n'avoir «aucune sympathie pour les conducteurs de train». Elle est contrainte de se rendre à pied à son travail depuis la gare de London Bridge, dans le centre de Londres.

«Il faut que nous puissions travailler!», renchérit Amita, une employée du secteur public qui ne veut pas communiquer son patronyme. Après avoir pris son train de banlieue à Dartford, dans le Kent, elle doit marcher 45 minutes pour rejoindre son travail.

Aida, 17 ans, sera, elle, en retard pour son premier jour dans son nouveau lycée et craint même d'«être exclue de (sa) formation». «Donc c'est vraiment le bazar», euphémise-t-elle.

Beaucoup de «pression»

«Nous sommes profondément déçus que le RMT ait décidé de poursuivre cette action malgré notre offre de rémunération juste et raisonnable», a commenté Claire Mann, directrice des opérations de TfL dans une déclaration transmise à l'AFP. Elle ajoute que TfL ne pourra «pas garantir la régularité du service au quotidien» durant la semaine.

Un porte-parole du RMT avait notamment expliqué la semaine passée à l'AFP que les employés du métro «ressentent la pression d'horaires de travail extrêmes, ce qui peut entraîner des problèmes de santé».

Il s'agit de la première grève aussi importante dans le métro, qui transporte jusqu'à cinq millions de passagers par jour, depuis celle mars 2023, lorsque le pays était en proie à une très forte inflation du fait de la guerre en Ukraine.

Les grévistes refusent notamment la proposition de hausse de 3,4% des salaires de la direction de TfL, et demandent une réduction des heures de travail hebdomadaires.