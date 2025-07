Le trafic ferroviaire voyageurs a connu une hausse de 3,6% au deuxième trimestre 2025 par rapport à l'année précédente. Photo: KEYSTONE

Les Suisses aiment toujours le train. Le trafic ferroviaire voyageurs a atteint un nouveau record au deuxième trimestre 2025 avec une hausse de 3,6%. Par contre, le trafic ferroviaire de marchandises a reculé de 9,5%.

Le trafic ferroviaire voyageurs a enregistré 5,99 milliards de passagers-kilomètres, un nouveau record trimestriel, indique jeudi le Service d'information pour les transports publics (Litra). Par rapport au premier trimestre 2025, la hausse atteint 8,6%. Et une hausse de 3,6% sur un an.

Le transport de marchandises à la traine

Ce record souligne l’attrait durable des transports publics en Suisse et montre que l’offre ferroviaire répond toujours mieux aux besoins croissants de mobilité de la population, se réjouit la Litra.

Le transport de marchandises ferroviaire peine toujours à décoller. Avec 2,76 milliards de tonnes-kilomètres nettes, il a reculé de 3,4% en un semestre et de 9,5% sur un an. Les goulets d’étranglement et les restrictions d’exploitation freinent en particulier le trafic transalpin, explique la Litra.