Le sang avait éclaboussé les sièges
Un employé des CFF brutalement agressé dans un train lors d'un contrôle

Alors qu'il contrôlait les billets des passagers, un employé des CFF a été roué de coups par un jeune homme d'une vingtaine d'années, rapporte «20 Minuten». Des passagers sont intervenus, mais l’agresseur a pu prendre la fuite.
Publié: il y a 31 minutes
Dans un train pour Bâle, un contrôleur s'est fait roué de coups par un passager d'une vingtaine d'années. (Image prétexte)
Photo: keystone-sda.ch
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Nous avons connu voyage plus paisible. Alors qu'elle se rendait en train ce mardi à Bâle depuis Lucerne, une jeune femme de 22 ans a été témoin d’une scène particulièrement violente, comme le rapporte «20 Minuten» ce mercredi 10 septembre.

Elle écoutait de la musique avec ses écouteurs quand un bruit inhabituel l'a fait se retourner. Une scène d'horreur: le contrôleur était à genoux, ensanglanté, et au-dessus de lui, un jeune homme d'une vingtaine d'années le rouait de coups.

La jeune femme ainsi que d'autres passagers ont heureusement réagi rapidement, maîtrisant l’agresseur avant d’alerter la police. Le sang avait éclaboussé les sièges, les escaliers et même certains passagers proches d'après «20 Minuten». Dans la confusion, le jeune homme a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre, qui sont montées à la gare de Sursee.

La réponse immédiate des CFF

Lorsque les agents sont entrés dans le wagon, la jeune passagère était encore sous le choc. «J'espère que le contrôleur ira mieux et que l'agresseur a été arrêté», confie-t-elle au média alémanique.

Du côté des CFF, la réaction a été immédiate. L'entreprise assure que le contrôleur bénéficiera du soutien de SBB Care, un service dédié au bien-être des employés victimes d’incidents graves, et affirme qu'elle prend déjà des mesures pour protéger son personnel et signaler systématiquement tout acte de violence, d’insulte ou de menace. De son côté, la police lucernoise a indiqué avoir ouvert une enquête pour identifier et localiser l’auteur des faits.

