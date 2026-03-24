A Delémont, un motard a roulé à 77 km/h dans une zone 30 mardi à midi. La police cantonale l’a arrêté pour cet excès, qualifié d’infraction Via Sicura.

Un motard fait un énorme excès de vitesse dans une zone 30 à Delémont

Un motard fait un énorme excès de vitesse dans une zone 30 à Delémont

Chauffard arrêté par la police

ATS Agence télégraphique suisse

Un motard a été flashé mardi à 77 km/h dans une zone limitée à 30 km/h à Delémont. Il a été interpellé par la police cantonale jurassienne. Cet excès de vitesse, mesuré vers 12h00 au moyen d'un radar laser, entre dans le cadre d'une infraction Via Sicura, indique la police dans un communiqué. L'infraction a eu lieu à la rue de la Jeunesse, qui relie la gare de Delémont à la patinoire et à plusieurs écoles.