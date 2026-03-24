ATS Agence télégraphique suisse
Un motard a été flashé mardi à 77 km/h dans une zone limitée à 30 km/h à Delémont. Il a été interpellé par la police cantonale jurassienne. Cet excès de vitesse, mesuré vers 12h00 au moyen d'un radar laser, entre dans le cadre d'une infraction Via Sicura, indique la police dans un communiqué. L'infraction a eu lieu à la rue de la Jeunesse, qui relie la gare de Delémont à la patinoire et à plusieurs écoles.
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