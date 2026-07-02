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Le canton a promis de verser 7 millions
Vaud temporise l'aide aux victimes de Crans-Montana

Le 1er juillet, la Fondation Beloved, créée pour soutenir les victimes du drame de Crans-Montana, affirmait être pleinement opérationnelle. Or, le lendemain, le canton de Vaud annonce qu'il lui faut «un complément d'information» avant de verser les 7 millions promis.
Publié: il y a 53 minutes
Fin janvier, à Lutry (VD), environ mille personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de l'incendie.
Photo: VALENTIN FLAURAUD

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • La Fondation Beloved, destinée à soutenir les victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, est opérationnelle depuis le 1er juillet, sous la présidence de Doris Leuthard. Le canton de Vaud prévoit un don de 7 millions de francs, mais son versement est retardé en raison de négociations sur un document crucial
  • La Commission des finances (COFIN) vaudoise attend des clarifications sur la convention de subventionnement entre la fondation et le Conseil d'État vaudois.
  • Les familles vaudoises touchées par le drame demandent une meilleure représentation au sein de la fondation et des critères clairs pour l'affectation des fonds. Le canton de Vaud pleure 21 morts et 28 blessés liés à l'incendie.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

La Fondation Beloved, créée par le canton du Valais pour aider les victimes du drame de Crans-Montana, est «pleinement opérationnelle», depuis le mercredi 1er juillet. Présidée par Doris Leuthard et conçue pour centraliser les différentes offres de soutien à l'encontre des familles touchées par l'incendie du bar «Le Constellation», l'organisation promet un traitement rapide des demandes d'aide urgentes qui lui seront adressées. Son bureau exécutif est notamment dirigé par le Belge Christian Cardon de Lichtbuer, lequel a oeuvré durant plus de vingt ans au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Pour apporter le soutien nécessaire, la fondation compte sur des dons s'élevant à un total 24 millions de francs: 10 millions versés par le canton du Valais, 1 million par la commune de Crans-Montana, 6 millions de dons privés et 7 millions offerts par le canton de Vaud. Ce dernier a effectivement payé un lourd tribut, pleurant 21 décès et 28 blessés, selon la RTS.

Un document crucial doit encore être révisé

Or, ainsi que l'a précisé le Grand Conseil vaudois dans un communiqué diffusé le 2 juillet, le versement sera quelque peu retardé: «Si la Comission des finances (COFIN) soutient la démarche, elle demande un complément d’information, avant de statuer de manière définitive», peut-on lire.

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La COFIN vient effectivement d'analyser le décret autorisant le versement des 7 millions à la Fondation Beloved, mais évoque un «manque fondamental de documentation», qui l'empêche de s'exécuter, pour le moment. En effet, d'après le communiqué du Grand Conseil, la convention de subventionnement conclue entre la fondation et le Conseil d'Etat vaudois n'a pas pu être consultée: «Ce texte, qui doit régler les modalités d’octroi et de suivi de la subvention, fait en effet encore l’objet de négociations.»

Les familles vaudoises veulent être mieux représentées

En effet, au début du mois de juin, plusieurs familles vaudoises concernées par la tragédie avaient été auditonnées par la COFIN: elles avaient alors demandé à désigner, au sein du conseil de la Fondation Beloved, une personne qui pourrait les représenter «selon leurs sensibilités», avant de manifester leur souhait de «clarifier les critères d'affectation des fonds disponibles». Fin juin, le Conseil d'Etat et la Direction générale de la cohésion sociale avaient mis en place un «Groupe d'action vaudois pour les victimes de Crans-Montana».

Ce sont ces clarifications-là qui, pour le moment, doivent encore être éclaircies, avant que le versement des 7 millions puisse être effectué. «Dans l’intervalle, la COFIN encourage le Conseil d’Etat à poursuivre les démarches de négociations avec la Fondation Beloved en tenant compte des divers propos échangés durant les deux séances», conclut le communiqué.

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