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Doris Leuthard prend les rênes
La fondation pour les victimes de Crans-Montana est enfin prête

La Fondation Beloved, créée après l’incendie tragique de Crans-Montana du 1er janvier 2026, est désormais opérationnelle. Dotée de 24 millions de francs, elle soutient les victimes avec une aide rapide et ciblée.
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
La Fondation Beloved est désormais prête à aider les victimes du drame de Crans-Montana.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Six mois après le drame de Crans-Montana, la Fondation Beloved pour l’aide aux victimes de l’incendie du 1er janvier est «désormais pleinement opérationnelle.» Christian Cardon de Lichtbuer, ancien cadre au sein du CICR, a été nommé directeur du bureau exécutif.

Créée à l’initiative de l’Etat du Valais, la fondation a achevé sa phase de mise en place et est désormais en mesure de traiter les demandes de soutien qui lui sont adressées. Son conseil de fondation, présidé par Doris Leuthard, s’est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de mars pour adopter les règles de gouvernance et de fonctionnement nécessaires à son action, précise la Fondation Beloved dans un communiqué diffusé mercredi.

L’aide proposée se veut ciblée, non bureaucratique, rapide et coordonnée avec d’autres éventuelles prises en charge, notamment au niveau des assurances. Elle est destinée à répondre, à titre provisoire ou définitif, à un besoin avéré et urgent de couverture de frais qui ne sont pas, ou pas suffisamment rapidement pris en charge par d’autres organismes.

Une répartition indépendante des dons

A ce jour, la fondation est dotée de dons ou de promesses de dons d’environ 24 millions de francs provenant du Canton du Valais, du Canton de Vaud (sous réserve de la validation par le Parlement), de la commune de Crans-Montana ainsi que de donateurs privés.

La fondation assure de manière indépendante la répartition des dons. Elle vise également à soutenir des démarches, notamment de mémoire, ainsi que des projets en lien avec l’incendie, conformément aux statuts.

Un ancien du CICR nommé

Le Conseil de fondation réunit des personnalités reconnues dans les domaines de la médecine, de l’accompagnement des victimes, du droit, de la gouvernance, de l’action humanitaire et de la gestion de crise. «Cette expertise pluridisciplinaire constitue un atout précieux pour appréhender la singularité de chaque situation et garantir une gestion rigoureuse, équitable et humaine des demandes de soutien», estime l'institution.

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Le Conseil de fondation est soutenu par un bureau exécutif, dirigé par Christian Cardon de Lichtbuer. Fort d’une expérience de plus de vingt ans au sein du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le ressortissant belge y a exercé des responsabilités dans la conduite d’opérations humanitaires et la gestion de crises complexes avant d’occuper la fonction de porte-parole principal de l’institution.

Prises de contact effectuées

La Fondation Beloved a pris contact avec les familles des personnes décédées ainsi qu’avec les personnes blessées afin de les informer que la fondation est désormais en mesure de traiter les demandes de soutien.

«Notre priorité, à ce stade, est d’aller à la rencontre des personnes affectées et de leurs familles, afin d’évaluer les besoins et d’être en mesure d’y répondre au mieux, dès aujourd’hui comme à plus long terme», conclut Christian Cardon de Lichtbuer.

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