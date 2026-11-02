Une famille vaudoise endeuillée par le drame du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a lancé la Fondation Alix Perroud. Objectif? Soutenir les victimes et leurs familles dans leur reconstruction.

Une famille vaudoise transforme le deuil de Crans-Montana en élan de solidarité

Une famille vaudoise transforme le deuil de Crans-Montana en élan de solidarité

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle Fondation a vu le jour, vendredi dernier, en lien avec le drame du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Elle émane d'une famille vaudoise qui a perdu l'une de ses filles/soeurs, durant la nuit du Réveillon. «La Fondation Alix Perroud a pour principal objectif de soutenir les victimes de Crans-Montana en apportant ce qui aurait tenu à cœur à Alix», résument les parents de la jeune fille, dans un communiqué diffusé lundi.

La Fondation souhaite «offrir de la douceur dans le parcours de convalescence des victimes, mais aussi dans la vie des familles touchées, qui doivent se reconstruire suite à une telle tragédie.» Ladite structure a été créée «afin de combler un espace qui n’est ni celui de la recherche ni des soins médicaux mais celui de la vie, là où elle reprend ses droits. Et ce par du confort, du bien-être, des activités et la création de liens, nos actions ont pour objectif d’apaiser le parcours des victimes de la tragédie»

Par ailleurs, la Fondation souhaite accompagner les enfants et les jeunes ayant besoin d’un soutien pour se réaliser, en ciblant des actions principalement locales. Elle interviendra par le financement d’activités artistiques, sportives, culturelles et par le soutien scolaire, précise-t-elle. Plus de 400 personnes se sont réunies au Musée Olympique de Lausanne, vendredi dernier, pour la soirée de lancement de la Fondation Alix Perroud.