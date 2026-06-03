Un ancien élu de Crans-Montana a été auditionné

Les informations principales sur le drame à Crans-Montana:
- L’incendie a éclaté dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier au bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
- Le bilan s’élève à 41 morts et plus de 115 blessés, dont plusieurs grièvement brûlés.
- Tous les blessés suisses soignés à l'étranger ont été rapatriés.
- Les enquêteurs privilégient la piste de feux de Bengale ou bougies utilisés sur des bouteilles de champagne, qui auraient enflammé le plafond.
- Plusieurs procédures judiciaires sont en cours et des questions persistent autour des normes de sécurité et des sorties de secours du bar.
Un ancien élu de Crans-Montana a été auditionnné
L'ancien municipal de la commune de Chermignon (2013-2016) était auditionné mercredi par le pool de procureures en charge de l'affaire du drame de Crans-Montana. L'élu était en fonction lors d'imposants travaux réalisés, en 2015, au bar «Le Constellation».
Lors de la reprise du bar, en gérance, par les époux Moretti, d'importants travaux avaient été réalisés. Une demande de permis de construire avait été délivrée par les autorités de Chermignon pour la construction d'une véranda. Aucune démarche administrative n'avait été réalisée pour des travaux au sous-sol.
Mercredi, l'ancien municipal de Chermignon a donné sa version des faits aux procureures. Il a toutefois refusé de répondre aux questions des avocats des parties civiles, sur conseil de son défenseur, confirme une source proche du dossier. Le 13 mai, l'alors président de cette même commune de Chermignon, Jean-Claude Savoy, avait quant à lui refusé de répondre aux questions du pool de procureures, n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.
Les époux Moretti arrivent vendredi
Pour leur part, Jessica et Jacques Moretti seront entendus vendredi, en mode confrontation, au campus Energypolis à Sion. Comme expliqué par le Ministère public (MP) à Keystone-ATS, ce type d’audition peut se dérouler sous trois formes: on pose une même question à chaque accusé et chacun y répond; on interroge un premier prévenu sur l’ensemble d’une thématique puis le second accusé répond; on peut aussi privilégier des réponses davantage en mode ping-pong, selon les explications données par les personnes inculpées.
Les époux français ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant. Jacques Moretti, qui devait être entendu une nouvelle fois en avril – il avait finalement été exempté pour raisons médicales –, avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 janvier après le paiement d'une caution de 200'000 francs. Il a ensuite été mis au bénéfice de «mesures de contrainte», comme son épouse.
Source: ATS
Un ex-procureur de la Confédération dézingue l'enquête sur l'incendie
L'ex-procureur général de la Confédération Michael Lauber critique la conduite de la procédure pénale liée au drame de Crans-Montana. Il déplore notamment l'absence d'autopsies sur les victimes et que la détention préventive des gérants du bar n'ait pas été demandée.
La justice valaisanne aurait dû placer en détention les gérants du bar, Jessica et Jacques Moretti, dès le début de l'enquête afin de préserver les preuves, a déclaré Michel Lauber mardi lors de l'émission «Tagesgespräch» sur la radio alémanique SRF 1.
Sur les 41 victimes de l'incendie, seules deux ont fait l'objet d'une autopsie. Michael. Lauber critique également ce point: «L'incendie est la cause évidente, mais on ne sait pas vraiment de quoi chaque personne est morte. On ne peut le savoir qu'à travers une autopsie.»
Et celle-ci ne peut être pratiquée qu’au début de la procédure, le plus rapidement possible, sinon les traces disparaissent. S’il avait été en charge de la procédure, toutes les victimes auraient été autopsiées sans réserve, a déclaré Michael Lauber.
Source: AFP
Vers un soutien fédéral à la table ronde
La Confédération doit pouvoir participer financièrement à la table ronde destinée à gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a accepté mardi, par 36 voix contre 7, les 20 millions de francs demandés par le Conseil fédéral.
Le but de la table ronde, présidée par l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth, est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agit d'encourager les accords à l'amiable.
En mars, le Parlement avait temporisé sur ces 20 millions, pour avoir plus de temps pour discuter. Désormais, la Chambre des cantons a donné son feu vert. Celle du peuple doit encore se prononcer.
Les sénateurs ont accepté l'auto-organisation de la table ronde, ce qui signifie que sa composition ne doit pas être prescrite légalement. Ils ont aussi cité dans la loi, à titre d'exemples, des conditions auxquelles le gouvernement décide de sa participation aux accords.
Source: ATS
Une première dans le dossier: les Moretti seront auditionnés en mode confrontation
Jacques Moretti ne sera pas le seul des 14 prévenus du drame de Crans-Montana à se présenter devant le pool de procureures en charge de l'affaire, le vendredi 5 juin prochain, au campus Energypolis à Sion. Son épouse, Jessica, a également été convoquée pour une audition en mode confrontation.
Les avocats des différentes parties pourront tous interroger le couple français. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, deux prévenus seront interrogés selon le monde dit de la confrontation, a confirmé, mardi à Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud, revenant sur une information du «Tages-Anzeiger».
Selon le parquet, ce type d'audition peut se dérouler sous trois formes: on pose une même question à chaque accusé et chacun y répond; on interroge un premier prévenu sur l'ensemble d'une thématique puis le second accusé répond; on peut aussi privilégier des réponses davantage en mode ping-pong, selon les explications données par les personnes inculpées.
Autre audition importante avant
Deux jours avant cette audition, l'ancien conseiller communal de Chermignon chargé des constructions (en poste entre 2013 et 2016) répondra, lui aussi, aux questions du MP. Quant au 14e prévenu – un employé actuel de la commune de Crans-Montana dans le domaine des constructions –, sa première audition devant le MP n'a pas encore été fixée.
Source: AFP
Un mois après un concert pour les victimes, les dons sont introuvables
Sous le titre «Aux cœurs de Crans», près d'une vingtaine de musiciens suisses et français de renom se sont produits sans cachet le 22 avril à la salle Métropole, à Lausanne, par solidarité avec les personnes touchées par le dramatique incendie du Nouvel-an à Crans-Montana. L'objectif de la soirée: récolter un maximum de fonds pour les victimes et leurs proches. Le concert était co-organisé par l'agence d'événementiel Only On Live, dirigée par Corine et Olivier Uzan, ainsi que par l'association d'aide aux victimes Swisshearts, fondée par des proches en deuil.
Seulement voilà, comme le révèle aujourd'hui le «Tages-Anzeiger», les dons sont aujourd'hui introuvables. La vente des billets aurait permis de récolter plus de 150'000francs, mais les victimes n'en auraient jusqu'à présent pas vu le moindre centime, rapporte le quotidien zurichois.
Face à ces accusations, l'association Swisshearts a répliqué dans la soirée de lundi par un communiqué, afin de clarifier la situation. Selon elle, 15'000 francs auraient d'ores et déjà été versés. «Cela correspond au bénéfice net de l'événement, qui a réuni 800 participants – ce qui comprend les invités et les spectateurs qui ont payé leur ticket», se défend-elle.
L'organisation précise par ailleurs ne tenir aucune liste officielle de l'ensemble des victimes. Swisshearts «encourage donc toutes les personnes touchées qui ne se sont pas encore inscrites sur sa plateforme à le faire». Et l'association de conclure avec fermeté: «Jusqu'à ce jour, plusieurs dizaines de familles de victimes identifiées se sont enregistrées et ont déjà pu bénéficier du soutien humain, social et financier de Swisshearts.
Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime
L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS). Il a déposé sa requête auprès d'un tribunal parisien.
«Nous demandons deux millions d'euros à titre d'acompte pour couvrir les frais urgents, et le reste pour le reste de la vie de ma cliente», a déclaré Sébastien Fanti dans une interview accordée jeudi à la «Neue Zürcher Zeitung». Il avait déjà annoncé lundi sa saisine d'un tribunal parisien, sans toutefois préciser le montant de la demande.
Il s'agit d'un décompte provisoire établi par un expert, a précisé l'avocat dans l'interview. Il s'agit notamment d'une indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité physique de la Française ainsi que pour sa perte de revenus. Sa cliente devra être soignée toute sa vie.
Sébastien Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à la jeune femme de 26 ans est élevée. «La France tiendra la commune et le canton du Valais pour responsables, j’en suis certain», a-t-il également déclaré au journal. Au total, l’avocat représente, selon ses propres dires, 26 victimes et leurs proches.
Source: ATS
Une nouvelle personne inculpée par la justice valaisanne
Nouveau rebondissement dans le dossier Crans-Montana: une nouvelle personne a été inculpée, révèle ce 19 mai la RTS. Il s'agit d'un employé communal, qui travaillait au Service des constructions de Chermignon en 2015, lors de la rénovation du bar de Jacques et Jessica Moretti.
La justice valaisanne a pris cette décision durant l'audition de ce dernier ce mardi matin. Alors qu'il était appelé en tant que personne à donner des renseignements, son statut a finalement changé au cours de l'interrogatoire pour celui de prévenu. Selon la RTS, les inspecteurs ont suspendu l'audition, avant de contacter les procureures chargées du dossier. Ces dernières ont alors décidé de le mettre en prévention. Après avoir eu connaissance de son changement de statut, il a refusé de poursuivre son audition.
Au total, quatorze personnes sont inculpées, dont le couple Moretti, le président de la commune Nicolas Féraud, des élus ainsi que plusieurs employés de la commune valaisanne.
La réouverture du restaurant des Moretti bloquée
La Rai 1 annonçait fin avril que le couple Moretti prévoyait de rouvrir son restaurant «Le Vieux Chalet» le vendredi 1er mai. C'est du moins ce que racontait une voisine dans le reportage de la chaîne italienne. Les images montraient aussi l’intérieur du restaurant, qui semblait être prêt pour l'ouverture.
Sauf que cela ne s'est pas fait: le parquet aurait bloqué la réouverture du lieu la veille.
Pour rappel, mi-avril, l'émission avait annoncé que Jacques Moretti avait manqué son audience au tribunal pour raisons de santé. Toutefois, des images de la chaîne le montraient sur le toit de son établissement, en train d'effectuer des travaux de rénovation.
L'ex président de Chermignon choisit de garder le silence
L'ex-président s'est arrivé au campus Energypolis de Sion en compagnie de son avocat. L'homme a choisi de ne pas répondre aux questions des membres du Ministère public (MP) en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents. D'emblée, l'homme a pris la parole pour expliquer ses raisons.
«Mon client n'a pas répondu aux questions, car il n'a pas eu accès au dossier», a précisé son avocat Bryan Pitteloud en milieu de matinée. «Pour la suite, il entend participer activement à l'enquête.»
En 2015, alors qu'il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti.
Source: ATS
Pour la justice, Jacques Moretti présente encore un risque de fuite
Le gérant du «Constellation» avait adressé une demande à la justice: réduire le pointage quotidien au poste de la police à trois fois par semaine. Une requête refusée ce 1er mai par le Tribunal des mesures de contrainte, qui estime que le risque de fuite de Jacques Moretti est «toujours bel et bien présent», relaie la RTS.
Citée par la RTS, la procureure générale adjointe en charge de l’instruction pénale estime que le risque est «patent» et qu'il s'est même «intensifié» depuis janvier. Jacques Moretti devra donc continuer à se présenter tous les jours à la police.
De son côté, l'avocat de Jacques Moretti affirme que son client n'a pas l'intention de fuir, ses liens d'attaches et familiaux étant en Suisse.
L'adjoint au chef de service de la sécurité publique de Crans-Montana auditionné
L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune de Crans-Montana est auditionné, ce mardi, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de collaborer avec la justice.
L'employé communal s'est présenté au campus Energypolis de Sion, un peu avant 08h30 – heure de son audition –, en compagnie de son avocat. Selon une source proche du dossier, l'homme a choisi de répondre aux questions du pool des procureures en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents.
13 prévenus en tout
Cette audition suit celle de l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz (lundi) et précède celle de l'ancien président de la commune de Chermignon entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy (mercredi).
En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017
Dans cette affaire, tous les prévenus – ils sont actuellement au nombre de treize – doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS