Une nouvelle personne est inculpée dans le dossier Crans-Montana, révèle ce mardi la RTS. Il s'agirait d'un employé de la commune valaisanne. Cela porte à quatorze le nombre total de prévenus dans l'instruction.

Une nouvelle personne inculpée au milieu de son audition

Une nouvelle personne inculpée au milieu de son audition

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Nouveau rebondissement dans le dossier Crans-Montana: une nouvelle personne a été inculpée, révèle ce 19 mai la RTS. Il s'agit d'un employé communal, qui travaillait au Service des constructions de Chermignon en 2015, lors de la rénovation du bar de Jacques et Jessica Moretti.

La justice valaisanne a pris cette décision durant l'audition de ce dernier ce mardi matin. Alors qu'il était appelé en tant que personne à donner des renseignements, son statut a finalement changé au cours de l'interrogatoire pour celui de prévenu. Selon la RTS, les inspecteurs ont suspendu l'audition, avant de contacter les procureures chargées du dossier. Ces dernières ont alors décidé de le mettre en prévention. Après avoir eu connaissance de son changement de statut, il a refusé de poursuivre son audition.

Au total, quatorze personnes sont inculpées, dont le couple Moretti, le président de la commune Nicolas Féraud, des élus ainsi que plusieurs employés de la commune valaisanne.