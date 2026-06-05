Jacques et Jessica Moretti, co-propriétaires du bar incendié «Constellation» à Crans-Montana, sont interrogés ce vendredi à Sion par le Ministère public valaisan. La sécurité a été renforcée pour cette audition conjointe très attendue.

L'heure du face à face avec les avocats des victimes pour le couple Moretti

L'heure du face à face avec les avocats des victimes pour le couple Moretti

ATS Agence télégraphique suisse

Jacques et Jessica Moretti sont entendus vendredi par le Ministère public valaisan sur le mode dit de la «confrontation» pour l'enquête sur l'incendie du «Constellation» à Crans-Montana. Le couple est arrivé dans la même voiture vers 8h au campus Energypolis à Sion.

C'est la première fois que les co-propriétaires du bar sont entendus conjointement par le pool de procureures en charge de l'affaire. Cette séance se déroule en présence des avocats des différentes parties qui pourront, eux aussi, interroger le couple. A leur arrivée, plusieurs ont regretté le déroulement tardif d'une telle audience et évoqué les risques de collusion.

L'un des avocats des parties civiles, Me Romain Jordan, explique l'objectif de cette journée est «obtenir des réponses, connaître la vérité et toutes les responsabilités, afin que cela ne puisse jamais se reproduire». Il estime que cette confrontation est nécessaire pour aider les victimes à faire leur deuil et leur reconstruction.

Sécurité renforcée

Sur place, le dispositif de sécurité a été renforcé: des barrières et bannières de la police cantonale valaisanne encerclent désormais l'entrée de la salle d'auditions. Plus d'une dizaine de policiers ont également été aperçus à proximité du bâtiment en amont de la séance. Toujours sur le site, une dizaine de caméras sont à l'affût.

Les co-propriétaires du «Constellation» ont chacun été entendus deux fois par les procureures. Jacques Moretti aurait, lui, dû être interrogé pour la troisième fois en avril, mais son audition avait été reportée pour raison médicale.

Le couple avait été auditionné pour la première fois en qualité de prévenu le 9 janvier, à la suite de quoi Jacques Moretti avait été placé en détention provisoire, avant d'être libéré sur caution le 23 janvier. Les deux gérants avaient ensuite été questionnés tour à tour les 11 et 12 février.

Ce dernier rendez-vous avait généré d'importants remous. Le couple avait été pris à partie par des proches des victimes, bousculé et encerclé à son arrivée au campus Energypolis. A la suite de cet épisode, la police cantonale avait annoncé renforcer son dispositif de sécurité.

Quatorze prévenus

Les Moretti, comme l'ensemble des prévenus dans l'affaire (14 en tout), doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence à la suite d'un drame qui a fait 41 morts et 115 blessés durant la nuit du Nouvel an.

Mercredi, un ancien municipal en charge des constructions de la commune de Chermignon, en fonction entre 2013 et 2016, a lui aussi été entendu par le Ministère public. Un nouveau round d'auditions doit avoir lieu en juillet, sans que le calendrier n'ait encore été précisé par les procureures.