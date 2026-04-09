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Drame de Crans-Montana
Auditionné, le prévenu du jour a choisi de collaborer avec les procureurs

Neuf personnes sont désormais prévenues dans l’affaire de l’incendie de Crans-Montana. L’adjoint de l’ex-chef de la sécurité communale a été entendu jeudi.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
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Plusieurs prévenus sont entendus dans le dossier Crans-Montana.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un jour après le refus d'un prévenu dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) de répondre aux procureures en charge de l'affaire, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a choisi de collaborer. Son audition a débuté jeudi à 08h30.

Après l'absence pour raisons médicales de Jacques Moretti mardi et le choix de l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon d'user de son droit de ne pas répondre aux questions – n'ayant pas eu accès au dossier –, la troisième série d'auditions est revenue dans la normalité jeudi.

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Devant un parterre d'une trentaine d'avocats, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune a répondu aux questions du pool de procureures en lien avec l'incendie du bar «Le Constellation».

Nicolas Féraud: rendez-vous lundi

Trois auditions figurent encore à l'agenda: celles d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle vendredi, du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique (2021-2024) le 15 avril.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre Jacques et Jessica Moretti, les gérants de l'établissement, et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés.

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