Au menu de ce jeudi 9 avril: le sommet de l'Etat visé après Crans-Montana, les petites exploitations agricoles sous pression, le réchauffement climatique en Suisse, une première condamnation après la manifestation pro-Palestine, et enfin, Booking.com rappelé à l'ordre.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 9 avril. C'est parti:

1 Après le drame de Crans-Montana, la justice vise des responsables du canton

Un proche d’une victime du drame de Crans-Montana a déposé une plainte pénale contre trois hauts fonctionnaires du canton du Valais, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Ces trois personnes, qui bénéficient de la présomption d’innocence, travaillent pour le Canton dans les domaines de la sécurité et de la protection incendie, écrit la NZZ en se fondant sur des documents d’enquête. Elles sont soupçonnées d’homicide par négligence, d’incendie par négligence ainsi que de meurtre et d’incendie par dol éventuel. Par cette plainte, le proche de la victime soulève la question de savoir si le Canton avait correctement rempli son rôle de surveillance et de coordination pour le bar «Le Constellation». Contacté par le journal, le Ministère public n’a pas donné d’informations sur l’état de l’enquête.

2 Des milliers de fermes dans le viseur de la nouvelle politique agricole

Avec la politique agricole à partir de 2030 (PA30+), quelque 2100 exploitations agricoles sont menacées de disparition, selon le conseiller national Kilian Baumann (Verts/BE), président de l’Association des petits paysans. Les projets du Conseil fédéral prévoient que les exploitations devront être nettement plus grandes pour pouvoir bénéficier des paiements directs de la Confédération, selon les titres alémaniques de Tamedia. Un facteur déterminant pour l’octroi des paiements directs est l'unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Le secteur s’attend à ce que la valeur UMOS passe de 0,2 à 0,5 point. Le seuil d’entrée UMOS est actuellement très bas, a indiqué l’Office fédéral de l’agriculture aux journaux. La proposition concrète sera présentée dans le cadre de la procédure de consultation.

3 La Suisse se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

Un groupe d'experts mandaté par l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) rend jeudi son rapport sur la politique climatique de la Suisse et les mesures prises jusqu'à présent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La Suisse est fortement impactée par le changement climatique. Elle se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

4 Première condamnation après la manif pro-palestinienne à Sion

Une première condamnation est tombée à la suite de la manifestation pro-palestinienne non autorisée organisée le 1er novembre dernier à Sion, rapporte le «Nouvelliste». Après qu'un groupe avait tenté de franchir le périmètre sécurisé, la police était intervenue et avait procédé à plusieurs interpellations. Quatre dénonciations pénales avaient été émises. L’une a abouti à la condamnation d’un Valaisan de 49 ans par ordonnance pénale pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Malgré les avertissements répétés, l'accusé avait franchi le cordon de sécurité, le visage dissimulé. Il écope d’une peine avec sursis et d’une amende de 500 francs, ainsi que des frais de procédure. Plus de 100'000 francs de factures ont par ailleurs été adressés aux organisateurs de la manifestation par les autorités valaisannes. 98'0000 francs concernent les frais d'engagement des diverses polices.

5 Booking forcé d’arrêter son service de chauffeurs privés

Rappelé à l’ordre par les autorités, Booking.com a dû cesser son service de voiture de transport avec chauffeur (VTC) faute d’autorisation conforme à la loi cantonale, rapporte la «Tribune de Genève». Si le groupe américain a mis fin à ce service, de nombreux autres diffuseurs en ligne continuent de proposer des courses à des prix très élevés. Les acteurs officiels dénoncent une concurrence déloyale et un manque de contrôles qui les forcent à agir par la voie juridique pour signaler les nombreux abus. Interpellée par le journal, la police du commerce se réfugie derrière les difficultés d'intervention. Comme ces services illégaux fonctionnent souvent via des plateformes internet éphémères hébergées à l’étranger, «la marge de manœuvre pour intervenir est extrêmement réduite et très gourmande en ressources», selon elle.