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«J’assume mes responsabilités»
L’ex-président de Chermignon sort enfin du silence et répond aux procureurs

Jean-Claude Savoy, ex-président de Chermignon, a répondu aux questions des procureurs à Sion. Sa coopération marque un tournant dans l'enquête sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
Publié: 10:54 heures
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Dernière mise à jour: 11:13 heures
Après avoir exigé d'accéder au dossier de l'enquête, Jean-Claude Savoy a changé de stratégie.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Ex-président de la commune de Chermignon Jean-Claude Savoy a tenu parole. Comme il l'avait annoncé le 13 mai, au terme de sa première audition express, l'ancien élu a désormais choisi de coopérer avec la justice, dans le cadre du drame de Crans-Montana.

Président de la commune de Chermignon de 2009 à 2016, Jean-Claude Savoy s’est présenté jeudi matin devant le pool de procureures en charge de l’affaire de l’incendie du bar «Le Constellation», selon plusieurs sources proches de l'enquête contactées par Keystone-ATS. Il a choisi de répondre aux questions, modifiant ainsi sa stratégie.

Le 13 mai dernier, le politicien retraité avait fait valoir son droit au silence, comme le Code pénal suisse le lui permet, n’ayant pas eu accès au dossier. Ce qui a été le cas depuis lors. «Une fois que j’aurai eu accès au dossier, je répondrai aux questions. J’assume mes responsabilités politiques qui sont évidentes (ndlr: dans cette affaire)», avait-il précisé, en mai. Jeudi, il est passé de la parole aux actes.

Rendez-vous le 28 juillet

En 2015, alors qu’il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d’exploiter du bar, à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant Jacques Moretti. Il n’avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.

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Le chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné, le mardi 28 juillet, toujours à Sion. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat. Mardi dernier, c'est l'ancien vice-président de la commune chermignonarde (2013-2016) qui avait fait le déplacement du campus Energypolis, à l'invitation du MP.

Une interrogation à lever

A la suite de ces trois auditions d'anciens chefs de service ou politiciens de la commune de Chermignon, le MP devrait être davantage en mesure de savoir s'il allongera ou non, la liste des inculpés qui se montent, actuellement, à quinze personnes. Pour l'heure, aucune audition n'a été fixée pour le mois d'août.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

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