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Travaux du «Constellation»
Le 15e prévenu dans l'affaire du drame de Crans-Montana a choisi de coopérer

Un ancien vice-président de Chermignon, devenu 15e prévenu du drame du 1er janvier à Crans-Montana, a été auditionné mardi à Sion par le Ministère public.
Publié: il y a 49 minutes
L'ancien vice-président de la commune de Chermignon est le 15e prévenu du drame du 1er janvier à Crans-Montana à répondre au MP.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien vice-président de la commune de Chermignon (2013-2016) est devenu le 15e prévenu du drame du 1er janvier à Crans-Montana à répondre aux questions du Ministère public (MP), ce mardi. L'homme a choisi de coopérer avec la justice, dès sa première audition.

Le 15e prévenu du drame du «Constellation» est entendu depuis 09h00, mardi, au campus Energypolis à Sion. Il a choisi de répondre aux questions des procureures en charge de l'enquête. En 2015, le nouvel inculpé présidait la Commission du feu de la commune de Chermignon. Le MP a choisi d'auditionner l'ancien élu afin de faire un peu plus la lumière sur les travaux effectués par Jessica et Jacques Moretti, lorsqu'ils sont devenus gérants du «Constellation».

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L'ex-président de la commune, Jean-Claude Savoy, sera, lui, entendu pour la deuxième fois, jeudi. Lors de sa première audition, le 13 mai, l'ancien homme politique avait refusé de répondre aux questions, comme le droit suisse le leur permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, mettant ainsi un terme prématuré à son audition.

Une troisième audition, le 28 juillet

Le chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné, le mardi 28 juillet, toujours à Sion. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat. A la suite de ces trois auditions d'anciens chefs de service ou politiciens de la commune de Chermignon, le MP devrait être davantage en mesure de savoir s'il choisit ou non d'inculper des représentants de l'Etat du Valais.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

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