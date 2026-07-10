Nouveau rebondissement dans l'enquête sur le drame de Crans-Montana. L'une des trois procureures chargées du dossier du bar Constellation a remis sa démission et quittera le Ministère public à la fin de l'année.

Une procureure démissionne en pleine enquête sur le drame de Crans-Montana

Une procureure démissionne en pleine enquête sur le drame de Crans-Montana

Solène Monney Journaliste Blick

Nouveau rebondissement dans l'enquête sur le drame de Crans-Montana. A la surprise générale, une des trois procureures chargées d'instruire le dossier du bar Constellation a remis sa démission, révèle la RTS ce vendredi 10 juillet. Elle devrait quitter le Ministère public le 31 décembre 2026 «pour donner suite à une nouvelle opportunité professionnelle».

L'enquête sera désormais menée par les deux procureures restantes. A ce stade, on ignore si une troisième procureure viendra renforcer l'équipe à la suite de ce départ.

Pris de court?

Plusieurs avocats impliqués dans le dossier ont fait part de leur étonnement à la RTS. Jusqu'à l'annonce de cette démission, la procureure adjointe était chargée d'interroger les prévenus, tandis que les deux autres procureures se relayaient pour rédiger le procès-verbal. La procureure générale, Béatrice Pilloud, s'occupait quant à elle de la communication et des relations internationales.

Le drame survenu lors du Nouvel-An dans le bar Constellation, à Crans-Montana, a fait 41 morts et 115 blessés. L'enquête se poursuit, avec de nouvelles auditions prévues la semaine prochaine.