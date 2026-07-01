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Après Crans-Montana
Genève va imposer une jauge à tous les petits bars

Genève impose des jauges aux lieux de moins de 300 personnes. Le Conseil d'Etat veut renforcer la sécurité après le drame de Crans-Montana, avec un an pour appliquer les nouvelles règles.
Publié: il y a 9 minutes
Le ministre Nicolas Walder a annoncé mercredi un durcissement des règles de sécurité.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat genevois veut des jauges pour tous les sites de divertissement ou d'hébergement de moins de 300 personnes. Les bars et restaurants qui veulent organiser plus de 12 animations par an devront honorer les règles incendies des dancings et cabarets.

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Avant les autorisations délivrées en 2023, aucune jauge n'était formalisée pour les lieux de moins de 300 personnes soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD). «C'est une faiblesse du système», a dit mercredi à la presse le conseiller d'Etat Nicolas Walder, après un rapport six mois après le drame de Crans-Montana (VS).

Il faudra au moins un an pour fixer le seuil maximal des 95% concernés parmi les 2734 sites de cette capacité. Un questionnaire sera envoyé aux propriétaires qui devront relayer leur jauge en fonction des critères de l'Etat. Des vérifications seront menées auprès d'établissements. Depuis janvier, 12 contrôles sur la sécurité n'ont abouti à aucune fermeture dans le canton. Près d'une vingtaine sont prévus cet été.

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