Un jeune Vaudois de 18 ans a risqué sa vie pour sauver des amis dans l'incendie de la Saint-Sylvestre. Malgré le traumatisme, le parquet valaisan refuse de lui reconnaître le statut de victime.

Héros dans l'enfer de Crans-Montana, un jeune Vaudois ne sera pas indemnisé

Héros dans l'enfer de Crans-Montana, un jeune Vaudois ne sera pas indemnisé

Martin Meul

Héros, oui. Victime, non. Voilà comment on peut résumer l’histoire de Henry*. Le jeune Vaudois de 18 ans a vécu de très près le drame du «Constellation» lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Comme de nombreux autres clients, il se trouvait dans le bar qui allait être ravagé par les flammes. Il y avait réservé une table pour dix. Peu avant l’incendie, lui et un ami sont sortis prendre l’air, d’après les documents que Blick a pu consulter. Cette décision leur a probablement sauvé la vie.

Dès qu’ils ont entendu l’explosion, les deux jeunes hommes se sont rués vers l’entrée du bar. Henry et son ami ont vu les flammes se propager et les gens tenter de sauver leur peau en sortant des locaux en feu. Ils sont d’abord tombés sur deux membres de leur groupe qui étaient légèrement blessés, puis un troisième qui avait les mains complètement brûlées. Henry a alors décidé de pénétrer courageusement à l’intérieur du «Constellation» pour venir en aide à ses autres amis.

Il s’est démené comme un fou pour tenter de retrouver ses proches, les mettre en sécurité. Mais un pompier est arrivé et lui a demandé de sortir en raison des dangers que représentaient la chaleur et les émanations toxiques. Henry a ensuite essayé d’apporter son aide à l’extérieur, en prenant soin des blessés et en les faisant se diriger vers les points de rassemblement des secouristes.

Séquelles psychologiques

Ses actes de bravoure ne restent toutefois pas sans conséquences. Physiquement indemne, il souffre d’un traumatisme psychologique. Un de ses camarades a perdu la vie cette nuit-là, tandis que d’autres membres du groupe sont grièvement blessés. Henry a été profondément marqué par les événements. «Il est conscient d’avoir eu une chance incroyable d’avoir quitté le bâtiment quelques minutes seulement avant le début de l’incendie et d’avoir ainsi échappé à des blessures très graves, voire à la mort. Il est également conscient que tous ses amis présents ce soir-là n’ont pas eu cette chance», écrit son avocat.

Le traumatisme subi par le jeune homme a nécessité un soutien psychologique. Par conséquent, son avocat a demandé que le jeune homme soit reconnu comme victime de l’incendie afin de pouvoir prétendre à une indemnisation. Le parquet valaisan a toutefois rejeté cette requête il y a quelques jours. «Pour être considérée comme directement affectée, la victime doit subir un préjudice directement lié à l’infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ne sont pas qualifiées de victimes.»

A jamais un héros

Cela signifie que, puisque Henry a subi des traumatismes pour avoir porté secours à d’autres victimes, il est, en un sens, responsable de sa propre souffrance. «En l’espèce, les atteintes à l’intégrité psychologique de Henry résultent de son intervention pour secourir les victimes de l’incendie de l’établissement «Le Constellation», alors qu’il se trouvait à l’extérieur avant que le feu ne se déclare. Elles ne découlent donc pas directement des infractions reprochées et doivent par conséquent être qualifiées d’indirectes», précise le parquet.

Henry ne peut donc pas se porter partie civile dans cette affaire. Un coup dur pour ce jeune homme qui a courageusement risqué sa vie pour sauver celle des autres et a été témoin des pires scènes imaginables. Même s’il n’est pas considéré par la justice comme une victime, il restera un héros.

*Prénom d’emprunt



