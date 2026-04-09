Les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier ne seront pas récusées. La justice valaisanne a rejeté les demandes de l'avocat d'une victime le 8 avril.

ATS Agence télégraphique suisse

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation contre les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier. La demande émanait de l'avocat du père d'une jeune fille décédée dans l'incendie.

«La Chambre pénale n’a notamment pas constaté d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées du Ministère public (MP), constitutives de violations graves des devoirs des magistrats, qui dénoteraient une apparence objective de prévention des procureures visées», souligne-t-elle. Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt rendu le 8 avril, la Chambre pénale a rejeté trois demandes de récusation. La première était dirigée contre la procureure générale Beatrice Pilloud, la deuxième contre la procureure générale adjointe Catherine Seppey et les deux autres procureures du pool en charge de l'instruction, et la troisième, contre la procureure de l’Office régional du MP du Valais central, saisie initialement de la procédure comme magistrate de permanence.

Capacité des magistrates en question

Dans sa demande du 6 février, Me Garen Ucari, représentant d'un père d'une jeune fille décédée dans l'incendie, dénonçait un nombre inédit de graves manquements et de grave erreurs, la plupart flagrantes, dans la conduite de la procédure. Ces erreurs étaient, selon l'avocat genevois, de nature à faire douter la capacité des magistrates à mener leur mission.

Parmi les manquements cités, figuraient notamment l'absence de mesures visant à pallier un risque de collusion, l'absence d'examen médico-légal, la gestion chaotique des autopsies ou encore la violation des droits des parties plaignantes. Ces dernières ont été délibérément écartées des premières auditions, selon un document que Keystone-ATS a pu consulter.

Un premier refus en janvier

Pour rappel, le 23 janvier, le bureau du MP avait décidé qu'un procureur extraordinaire ne serait pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana. Il avait réitéré sa confiance envers l'équipe en charge, «convaincu de ses compétences et de son professionnalisme dans la gestion rigoureuse et diligente de ce dossier.»