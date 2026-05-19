Skyguide envisage des «adaptations structurelles» et veut supprimer 220 postes d'ici fin 2027. Les collaborateurs de Dübendorf et de Genève seront impactés.

Coupes à venir à Genève

Skyguide coupe dans ses effectifs. Le fournisseur de service de navigation aérienne suisse «étudie des adaptations structurelles afin de rendre l'entreprise plus stable sur le plan financier et organisationnel», selon un communiqué. Concrètement, Skyguide veut supprimer jusqu'à 220 postes d'ici fin 2027. Les employés de Dübendorf (ZH) et de Genève sont concernés: un emploi sur sept sera supprimé. Skyguide emploie actuellement 1500 personnes sur 14 sites.

Les contrôleurs aériens opérationnels ne sont pas concernés par cette coupe, écrit l'entreprise. Les éventuelles suppressions se dérouleront en deux phases. De septembre à novembre 2026, jusqu'à 90 collaborateurs devraient être licenciés. Dans la deuxième phase, entre mai et juin 2027, jusqu'à 130 autres postes seront supprimés.