Des super-héros ont surpris les jeunes patients de l’Hôpital des enfants à Lausanne mercredi. Déguisés en icônes comme Batman et Spiderman, des cordistes ont descendu le bâtiment pour célébrer sa première année d’activité.

Des super-héros débarquent aux fenêtres des enfants du CHUV

Des super-héros débarquent aux fenêtres des enfants du CHUV

ATS Agence télégraphique suisse

Les enfants hospitalisés au CHUV à Lausanne ont eu la surprise, mercredi après-midi, de voir débarquer des super-héros devant leurs fenêtres. Descendus en rappel depuis le toit, des cordistes déguisés sont venus égayer les jeunes patients à l'Hôpital des enfants.

Déguisés en héros légendaires des comics Marvel, six cordistes sont venus faire un signe, toquer à la fenêtre, puis sont entrés chacun dans une chambre. Plusieurs enfants ont ainsi pu vivre un moment magique et joyeux en compagnie de Batgirl, Batman ou encore Spiderman.

Cette animation a été organisée pour fêter la première année d'activité du nouvel Hôpital des enfants. Elle a été menée par l'entreprise VA Solutions, spécialiste des travaux en hauteur qui a proposé cette action bénévole, explique le CHUV, évoquant aussi le soutien du Kiwanis Club de Lausanne. Elle fait partie de nombreuses activités culturelles et ludiques organisées tout au long de l'année. Pour mémoire, cet Hôpital des enfants a permis de regrouper sur un seul site la majorité des activités pédiatriques (0-18 ans), jusqu'ici réparties sur deux lieux distincts à Lausanne.

«Bilan très positif»

Le nouveau bâtiment a renforcé «la continuité des parcours de soins pour les jeunes patientes et patients tout en offrant un environnement plus cohérent et rassurant pour les familles», affirme Claire Charmet, directrice générale du CHUV citée dans un communiqué. Près de 1200 personnes travaillent sur le nouveau site.

Interrogé par Keystone-ATS, le professeur François Angoulvant tire un «bilan très positif» de cette première année. «On bénéficie d'un hôpital moderne et confortable, tant pour les patients que pour leurs familles, mais également pour les collaborateurs. Cela a permis d'améliorer notre mode de fonctionnement, en particulier sur la multidisciplinarité», résume le chef du Service de pédiatrie.

Il a pu donner quelques chiffres consolidés, mais que sur les six premiers mois depuis l'ouverture: 2600 enfants ont été hospitalisés, 3000 opérés au total, alors que 26'000 consultations ont été enregistrées. «On est au-delà de nos prévisions», précise-t-il.

Toit-terrasse

Selon le CHUV, les zones de jeux et de détente, ainsi que les banquettes transformables en lits dans les chambres, sont particulièrement appréciées des parents. En matière de soins, l'hôpital évoque notamment les six salles d'opération «équipées des dernières technologies» ou encore un appareil IRM qui permet «une imagerie non irradiante particulièrement utile et demandée en pédiatrie».

Le CHUV rappelle que le bloc opératoire a été fortement mobilisé après le drame de Crans-Montana. Il mentionne aussi une douche spécialement aménagée pour le traitement des brûlures graves.

L'hôpital vaudois fait également l'éloge du toit-terrasse de 3000 mètres carrés, un lieu de détente mais aussi espace pour accueillir des séances de physiothérapie et d'ergothérapie en plein air.