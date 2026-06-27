Vous prévoyez de rouler jusqu'à votre destination de vacances à bord de votre voiture? Un expert rappelle les contrôles essentiels à réaliser avant le départ, afin de minimiser les risques de surchauffe du moteur, liés à la canicule.

Ne partez jamais en vacances, sans avoir vérifié ces 4 éléments sur votre voiture

Ne partez jamais en vacances, sans avoir vérifié ces 4 éléments sur votre voiture

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Avant les grands départs en vacances, surtout en période de canicule, le Touring Club Suisse (TCS) recommande un contrôle complet du véhicule chez un garagiste. Les éléments clés à vérifier incluent le liquide de refroidissement, l'huile, le liquide de frein et la batterie pour éviter les pannes graves.

Une surchauffe moteur peut survenir en cas de durites cassantes ou de niveau insuffisant de liquide de refroidissement. Ces problèmes, souvent liés à la chaleur, peuvent être rapidement identifiés et réparés pour quelques dizaines de francs.

La pression des pneus, influencée par la chaleur, doit être ajustée régulièrement pour éviter les risques de surgonflage ou de crevaison. Une hausse de température estivale peut rapidement augmenter la pression de 0,2 à 0,3 bar au-delà des recommandations du constructeur.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les jours précédant un départ en vacances s'arment souvent de «to-do lists» plus longues qu'un mât de parasol. La voiture, déjà tremblante, anticipe le poids des valises, matelas gonflables et autres voyageurs surexcités, sous une chaleur accablante. Car un tel périple, surtout lorsqu'il intervient durant une canicule historique, exige quelques vérifications cruciales:

«À l’approche des départs en vacances, il est recommandé d'effectuer un contrôle chez un garagiste, avant le départ, indique Laurent Pignot, porte-parole de Touring Club Suisse (TCS). Les principaux points à vérifier sont le liquide de refroidissement, le niveau d’huile, le liquide de frein, qui peut aussi chauffer, ainsi que la batterie.»

Le liquide de refroidissement et les durites

En effet, un niveau insuffisant de liquide de refroidissement poeut mener à une véritable surchauffe du moteur et un arrêt soudain du véhicule: «On voit régulièrement des voitures immobilisées sur le bord de la route, déplore notre intervenant. D'autant plus que certains éléments du moteur, comme les durites, se dilatent sous l’effet de la chaleur. Or, lorsqu’une voiture ne réalise que de petits trajets, ces éléments perdent cette capacité et se durcissent, si bien qu'un soudain long voyage peut les casser, provoquer une fuite et entraîner une surchauffe.»

Une vérification du véhicule, juste avant un long trajet, peut ainsi permettre de déceler une durite devenue cassante, «laquelle est souvent rapidement repérée par un mécanicien, au prix de quelques dizaines de francs», priécise Laurent Pignot.

Les éventuelles fuites d'huile

Autre élément à contrôler absolument avant un long trajet: la possible présence de fuites. «Une voiture ne prend pas feu spontanément, rassure notre interlocuteur. En revanche, une fuite d’huile ou la présence de certains éléments dans l’habitacle peuvent être à l’origine d’un incendie. Il peut également y avoir une fuite d’huile ou de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur, susceptible de provoquer un départ de feu, mais cela reste rare.»

La pression des pneus

Il s'agit également de mesurer la pression des pneus, laquelle risque d'augmenter sous l'effet de la chaleur: «Ils doivent être gonflés à la pression préconisée par le constructeur, note Laurent Pignot. En effet, la pression de l’air augmente lorsqu’il fait chaud et diminue lorsqu’il fait froid. Si la voiture peut signaler un manque de pression, en hiver, sous l'effet du froid, elle n'émet pas d’avertissement quand les pneus sont surgonflés en réaction à la chaleur.»

Par exemple, si une voiture nécessite une pression de 2,2 bars et que les pneus sont minutieusement gonflés à cette valeur en mars, la hausse des températures du mois de juin peut faire monter la pression à 2,4 ou 2,5 bars, sans que le véhicule n'émette la moindre alerte. «Il est donc impératif de vérifier régulièrement les pneus, d’autant plus que la chaleur du tarmac, en été, peut fortement augmenter la pression, conclut le porte-parole. Un pneu surgonflé offre une moins bonne tenue de route, car la surface en contact avec la chaussée est réduite, et cela augmente par ailleurs le risque de crevaison.»

Rappelons qu'il est absolument crucial de ne jamais laisser d'enfants ou d'animaux de compagnie dans un véhicule, durant la canicule, même pour quelques instants. Ainsi que le précise un communiqué du TCS, l'habitacle d’une voiture laissée au soleil peut atteindre 50 degrés en l’espace de quelques minutes, pour atteindre 80 degrés au bout d'une heure.