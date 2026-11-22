Lausanne célèbre la magie de Noël avec la dernière édition de Bô Noël. Jusqu'au 31 décembre, la place de la Riponne accueille la Grande roue, des chalets et des spectacles enchanteurs pour petits et grands.

Bô Noël revient pour une 12e et dernière édition à Lausanne

Bô Noël revient pour une 12e et dernière édition à Lausanne

Bô Noël revient pour une 12e et dernière édition à Lausanne. Depuis vendredi et jusqu'au 31 décembre, la manifestation investit pour la première fois la place de la Riponne, qui accueille le retour de la Grande roue.

Rebaptisée «Place des lumières», la Riponne devient «le coeur scintillant» de cette édition 2026. Elle déploie une décoration lumineuse chaleureuse et féérique, des chalets de restauration ainsi que la fameuse Grande roue de Bô Noël, absente l'an dernier, indiquent les responsables dans un communiqué.

Comme chaque année, la manifestation propose plusieurs moments forts, comme la parade d'ouverture de samedi, des spectacles déambulatoires à la rue Centrale et dans le quartier du Rôtillon les samedis suivants, un village des enfants près de la cathédrale, un manège sapin et un petit train.

Cirque des Etincelles

Le bal et sa calèche à musique plongeront le public dans une Belle Epoque réinventée le 28 novembre. Le Grand Voyage Marin transformera, lui, les rues en décor immersif le 5 décembre. Le samedi 12 décembre, petits et grands chausseront leurs baskets pour la traditionnelle course «Christmas Run».

Quant aux «Pikooks», inspirés des chouettes des neiges, ils traceront leurs chorégraphies aériennes le 19 décembre avant que le Cirque des Etincelles de la compagnie Paradox, entre miroirs et lumières futuristes, ne vienne clore la série le 26 décembre.

Au-delà de la Riponne, Bô Noël investit sept autres places de la capitale vaudoise: Saint-François avec le grand marché, Pépinet avec le marché des artisans, les Pionnières avec le marché des papilles, les Portes de St-François avec un petit marché, Bel-Air avec la terrasse des amis, l'esplanade de la cathédrale avec le village des enfants, sans oublier le Bô quartier du Flon.

Arches féériques

A la nuit tombée, Lausanne se pare de lumière. Pour la période des fêtes, les Services industriels de Lausanne (SiL) proposent un parcours lumineux en onze étapes, «Eloge de la nuit», où des oeuvres d'artistes locaux et internationaux transforment rues, places et monuments en tableaux féeriques.

Cette année,

Bô Noël s'associe à ce voyage lumineux avec une oeuvre sur la place de la Riponne, conçue par trivial mass et Mariano Light: arches, motifs géométriques et milliers de lumières y créent un décor inspiré d'une tradition festive séculaire venue du sud de l'Italie.

A Nouvel An, une «silent disco» géante permettra de terminer l'année en beauté. Le lieu reste à définir. La 11e édition de Bô Noël avait attiré plus de 450'000 visiteurs l'an passé.

«Lausanne Magic Winter» en 2027

La Ville de Lausanne avait annoncé l'automne 2025 qu'elle cherchait un nouveau concept afin de parvenir à se hisser parmi les destinations touristiques d'importance durant la période des fêtes de fin d'année. Terminé donc Bô Noël et place à «Lausanne Magic Winter» en 2027.

Organisé autour des actrices et acteurs locaux, le concept se déclinera en quatre volets: le marché de Noël, un programme d'animations, des collaborations spéciales développées avec les acteurs locaux et un programme commun à l'échelle de la ville. L'association Lausanne Winter a signé une convention de quatre ans (2027-2030).